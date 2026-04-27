By ETV Bharat Tech Team

Published : April 27, 2026 at 8:10 AM IST

iPhone 18 Pro Max: ಆಪಲ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಐಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಅದರ ಡಿಸೈನ್, ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ವಿವರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಆಪಲ್ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಾಧನವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಹೊಸ "ಡಾರ್ಕ್ ಚೆರ್ರಿ" ಕಲರ್​ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ ತೂಕ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಐಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೇಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿಸೈನ್​?: ಈ ಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಾಡಿಮ್ ಯೂರಿಯೆವ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಮ್ಮಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫೋನ್‌ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪ್ಲೊಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನ ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪ 12.92 ಮಿಮೀ ಆಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು 13.77 ಮಿಮೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಗ್ಲಾಸ್​ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾರ್ಕ್ ಚೆರ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಅದ್ಭುತ ಕಲರ್ಸ್​: ಆಪಲ್ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್‌ವರ್ಲ್ಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಟ್​ ಬ್ಲ್ಯೂ, ಡಾರ್ಕ್​ ಚೆರ್ರಿ, ಡಾರ್ಕ್​ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್​ ಸೇರಿವೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಚೆರ್ರಿ ಕಲರ್​ ಅನ್ನು ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನೀ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಐಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​, ಸಿಲ್ವರ್​, ವೈನ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯೂ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನು​ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಧನವು 5,100mAh ನಿಂದ 5,200mAh ವರೆಗಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಫೋನ್‌ನ ತೂಕ ಮತ್ತು ದಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಸುಮಾರು 240 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 7 ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ಹೆಚ್ಚಳ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅದರ ದಪ್ಪವು 8.8 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ವಿಸ್ತೃತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ $1,199 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಫೋನ್ 17e ನ ಭಾರತೀಯ ಬೆಲೆ ₹5,000 ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

