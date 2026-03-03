ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಐಫೋನ್ 17e: A19 ಚಿಪ್, 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲಾ!
iPhone 17e Launched: ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17e ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : March 3, 2026 at 11:09 AM IST
iPhone 17e Launched In India: ಆಪಲ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಐಫೋನ್ 17e ಅನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಐಫೋನ್ 16eಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಐಫೋನ್ 17 ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆಪಲ್ ಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಐಫೋನ್ 17e ಅನ್ನು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್ 16e ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ A19 ಚಿಪ್, ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ 2 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್ 17eನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಫೋನ್ 16eನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್: ಐಫೋನ್ 17e 1170x2532 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 6.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟ್ರೂ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 800 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದರ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ನಾಚ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಾರಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ 2 ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಗಾಜಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ A19 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6-ಕೋರ್ CPU, 4-ಕೋರ್ GPU ಮತ್ತು 16-ಕೋರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿವೆ. ಫೋನ್ 8GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು iOS 26 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಗ 256GBನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಚಿಂತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾನೋ ಸಿಮ್ ಮತ್ತು eSIM ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಐಫೋನ್ 17eನಲ್ಲಿ f/1.6 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ 48MP ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದು 24MP ಮತ್ತು 48MP ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದು 2x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್-ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಬಳಸಿ 12MP ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗವು f/1.9 ಅಪರ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ 12MP ಟ್ರೂಡೆಪ್ತ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದುಬಾರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಡಿಯೋದಂತಹ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಐಫೋನ್ 17e ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು 5G ಫಿಜಿಕಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು eSIM ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ iOS 26ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ 14ರಂತೆಯೇ ನಾಚ್ ತರಹದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 6.1-ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 800 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಐಫೋನ್ 17 ರಂತೆಯೇ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ 2 ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಐಫೋನ್ 17e ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 20W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು 7.5W ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ, ಇದು 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.3, NFC, GPS, GLONASS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, BeiDou ಮತ್ತು NavIC ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 17e ಬೆಲೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17e ಎರಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು 256GB ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹64,900, ಆದರೆ ಇದರ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರ ₹84,900. ಇದನ್ನು ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್. ಈ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ನ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಮಾರಾಟ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17e ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ₹5,000 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ EMI ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಂದು ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ರೀಟೆಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಐಫೋನ್ 17e ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಬೆಂಬಲವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
