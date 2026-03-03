ETV Bharat / technology

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಆಪಲ್​ ಐಪ್ಯಾಡ್​ ಏರ್​: ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಲೆ?

iPad Air 2026 Launched In India: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಆಪಲ್​ ಐಪ್ಯಾಡ್​ ಏರ್​ (Photo Credit: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 3, 2026 at 11:32 AM IST

iPad Air 2026 Launched In India: ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (2026) ಅನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಪ್ಯಾಡ್ M4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು 11-ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು 13-ಇಂಚಿನದು. ಇದು ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ-ಮಾತ್ರ ಮೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ.

ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (2026) ಬೆಲೆ: 11-ಇಂಚಿನ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್​ನ (2026) ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವು 128GB ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹64,900. ಇದು 256GB ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹74,900 ಮತ್ತು ₹94,900. ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರವು 1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹114,900. ವೈ-ಫೈ + ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹15,000 ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

13 ಇಂಚಿನ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (2026) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದರ 128GB ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 84,900 ರೂ. 256GB ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 94,900 ಮತ್ತು 1,14,900 ರೂ. ಇದರ 1TB ರೂಪಾಂತರವನ್ನು 1,34,900 ರೂ.ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 13 ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯ ವೈ-ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ 10,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ ಮಾದರಿಯ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲ್ಯೂ, ಪರ್ಪಲ್​, ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್‌ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (2026) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (2026) ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ M4 ಚಿಪ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಪ್ 8-ಕೋರ್ CPU (3 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಕೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 5 ಇಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ಕೋರ್‌ಗಳು), 9-ಕೋರ್ GPU, 16-ಕೋರ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್-ಎಕ್ಸೆರೆಟೆಡ್ ರೇ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಐಪ್ಯಾಡ್ 12GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡೋಸ್ 26 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪಲ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (2026) 13-ಇಂಚಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2,732x2,048 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಟಿನಾ ಐಪಿಎಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹೋವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (2026) ಸಿಂಗಲ್​ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ವಾಗಿದ್ದು 5x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕವರ್, ಆಟೋ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್ (2026) ಅನ್ನು ಆಪಲ್‌ನ ಇನ್-ಹೌಸ್ C1X ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ವೈ-ಫೈ 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6 ಮತ್ತು N1 ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಚ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಇದು 36.59Wh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವೈ-ಫೈನಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಗಳ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

