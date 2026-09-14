ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇಂದಿನಿಂದ iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯ!; ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾ?
iOS 27 Update: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿರಿ ಎಐ, ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 14, 2026 at 1:25 PM IST
iOS 27 Update: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿರಿ ಎಐ, ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು iOS 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೊದಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. iOS 27 ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Apple will release iOS 27 tomorrow with these new features 🔥 pic.twitter.com/fYdYr5h5sj— Apple Hub (@theapplehub) September 13, 2026
- iOS 27 ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಐಫೋನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ iOS 27 ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
- ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನಂತರ ಜನರಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ iOS 27 ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಜನರಲ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ , ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯತೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಐಫೋನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಫೈಂಡರ್ ತೆರೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಜನರಲ್, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
iOS 27 ಗೆ ಅರ್ಹವಿರುವ ಐಫೋನ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು iOS 27 ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (2nd generation and later)
ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 11 ಸೀರಿಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಐಫೋನ್ ಎಸ್ಇ ವರೆಗಿನ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ iOS 27ನ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಐಫೋನ್ 16 ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
iOS 27 ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಐಫೋನ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕಪ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಐಕ್ಲೌಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಸ್ಥಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
- ಐಫೋನ್ ವೈ-ಫೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕಿ.
- ಆಪಲ್ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲಿ.
- ಮುಖ್ಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ.
- ಫೋನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
iOS 27 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
iOS 27 ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ?: iOS 27 ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಸಿರಿ ಎಐ. ಆಪಲ್ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. iOS 27 ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ರಿಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಸೇರಿವೆ.
ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಮಾನಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಆಪ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಮ್ಕಿಟ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: AI ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?