ಐಫೋನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು ಆಪಲ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್!
Apple iOS 27 Update: ಆಪಲ್ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 15, 2026 at 8:20 AM IST
Apple iOS 27 Update: ಆಪಲ್ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 (Android 17) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಈ iOS 27 ಅನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ Siri AI ಪರಿಚಯ: Siri AI ಎಂಬುದು ಸಿರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಕ್, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು Siri AI ಹೊಂದಿದೆ.
Siri AI ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್, ಜಪಾನೀಸ್, ಕೊರಿಯನ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. Siri AI ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಲ್ ವಿಭಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಪಾಸ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಷುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿರಿ ಬಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಫೋಟೋಸ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ರಿಫ್ರೇಮಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಟೂಲ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಮೂಲ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫೋಟೋರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಐ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇಮೇಜ್ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಸಿಂತ್ಐಡಿ ಮಾನದಂಡದ ಬೆಂಬಲವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ.
ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮರುಪೂರಣ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಅನುಭವ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಗಳು ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಫೋಟೋಗಳು ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಏರ್ಡ್ರಾಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳು ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಐಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಯುಎಸ್ಬಿ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಈಗ 5 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಏರ್ಡ್ರಾಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿವೆ, ಐಕ್ಲೌಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇತರೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಐಕ್ಲೌಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇರಲು ಮತ್ತು ಆಫರ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಲ್ತ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೆನೋಪಾಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ತಂದಿದೆ.
- ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಕಸ್ಟಮ್ ಇಕ್ಯೂ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3 ಬಳಕೆದಾರರು ಐಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಮಾನಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಎಐ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ವಿಜೆಟ್ ಸಲಹೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಕೈಯ ಟ್ಯಾಪ್ ಸನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಜೆಟ್ ತೆರೆಯಬಹುದು. ವರ್ಕೌಟ್ ಬಡ್ಡಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐಫೋನ್ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಪನೋರಮಾಗಳನ್ನು ಆಳವಾದ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಥೋರ್ಸ್ಮೋರ್ಕ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅರೋರಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
- ಆಪಲ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಆಡಿಯೋ ಬೆಂಬಲ, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡ ಆಪಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ 16 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ: ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ 16 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಡ್ಯಾನಿಷ್, ಡಚ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಜರ್ಮನ್, ಇಟಾಲಿಯನ್, ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಸ್ವೀಡಿಷ್, ಟರ್ಕಿಷ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್, ಚೈನೀಸ್, ಜಪಾನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್. ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಭಾಷಾ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ apple.com/apple-intelligence ನೋಡಬಹುದು.
iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ಮತ್ತು visionOS 27 ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು Siri AI ಈ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ, ಐಫೋನ್ ಏರ್, ಐಫೋನ್ 16 ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಂತರದ ಮಾದರಿಗಳು, ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ, ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ A17 ಪ್ರೊ, M1 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಾದರಿಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ನಿಯೋ A18 ಪ್ರೊ, M1 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್, ಆಪಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 9 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಮಾದರಿಗಳು, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 2 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ SE 3. ಆಪಲ್ ವಾಚ್ SE 3ಗೆ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಐಫೋನ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿರಬೇಕು. ಆಪಲ್ ವಾಚ್ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಇರಬೇಕು.
ಸರ್ವರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Siri AI, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ AFM 3 ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಗಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ವಿನಂತಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಡಿಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ apple.com/apple-intelligence ನೋಡಿ. 13 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Siri AI ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ: ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- Siri AI ಗೆ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಸಾಧನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಿಂತ್ಐಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 11 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ iOS 26.6 ಮತ್ತು ಪ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ iOS 27 ಬಳಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಪ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾಧನ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ವಿಷಯ, ಬಳಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಜುಲೈ 2026 ರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 15 ನಲ್ಲಿ 50,000 ಫೋಟೋಗಳ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಳಸಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ 30MB ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಏರ್ಡ್ರಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ 11 ಇಂಚು M4 ನಲ್ಲಿ 10,000 JPG ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಬಾರದು.
iOS 27 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈ-ಫೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.50 ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಐಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ..
- ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
- ಜನರಲ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
- ಫೋನ್ ಆಪಲ್ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.
- iOS 27 ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪಾಸ್ಕೋಡ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ, ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ನೀವು ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡರ್ ತೆರೆಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಬಹುದು.
ಓದಿ: ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಇಂದಿನಿಂದ iOS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯ!; ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾ?