ETV Bharat / technology

ಐಫೋನ್‌ಗಾಗಿ 'ಸ್ವೆಟರ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಪಲ್! ಈ ಸಾಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ​ 5ಜಿ ಫೋನ್​ಗೆ ಸಮ

iPhone Pocket: ಜಪಾನಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ಸೆ ಮಿಯಾಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಂಬ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೂಲ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

INTRODUCING IPHONE POCKET ISSEY MIYAKE AND APPLE IPHONE POCKET FEATURES IPHONE POCKET PRICE
ಐಫೋನ್‌ಗಾಗಿ 'ಸ್ವೆಟರ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಪಲ್ (Photo Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 12, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

iPhone Pocket: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ 'ಐಫೋನ್ ಪಾಕೆಟ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2004ರ ಐಪಾಡ್ ಸಾಕ್ಸ್‌ನ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಕರವು ಕೇವಲ ಸರಳವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ-ಫ್ಯಾಷನ್ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್‌ ಅವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಬ್ಸ್‌ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಟರ್ಟಲ್‌ನೆಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅದೇ ಜಪಾನೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ISSEY MIYAKE ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

INTRODUCING IPHONE POCKET ISSEY MIYAKE AND APPLE IPHONE POCKET FEATURES IPHONE POCKET PRICE
ಐಫೋನ್‌ಗಾಗಿ 'ಸ್ವೆಟರ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಪಲ್ (Photo Credit: Apple)

ಐಫೋನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಂದರೇನು?: ಐಫೋನ್ ಪಾಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ, ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ 3D-ನೀಟೆಡ್​ ಬಟ್ಟೆಯು ಫೋನ್‌ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ರಿಬ್ಡ್​ ಓಪನ್​-ವೀವ್​ ಡಿಸೈನ್​ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಅನ್ನು ಕೊಂಚ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಏರ್‌ಪಾಡ್‌ಗಳು, ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬ್ಯಾಗ್​ನಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್‌ಬಾಡಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

INTRODUCING IPHONE POCKET ISSEY MIYAKE AND APPLE IPHONE POCKET FEATURES IPHONE POCKET PRICE
ಐಫೋನ್‌ಗಾಗಿ 'ಸ್ವೆಟರ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಪಲ್ (Photo Credit: Apple)

ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯೇ?: ಇದು ಐಪಾಡ್ ಸಾಕ್ಸ್‌ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. 2004ರಲ್ಲಿ 6-ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪಲ್ ಐಪಾಡ್ ಸಾಕ್ಸ್‌ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ $29 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಫೋನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ $149.95 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹12,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೆಮನ್​, ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್, ಪೀಕಾಕ್ ಮತ್ತು Sapphire ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಉದ್ದವಾದ ಕ್ರಾಸ್‌ಬಾಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ $229.95 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹19,000). ಆದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಅವು Sapphire, Cinnamon ಮತ್ತು Black ಮಾತ್ರ.

INTRODUCING IPHONE POCKET ISSEY MIYAKE AND APPLE IPHONE POCKET FEATURES IPHONE POCKET PRICE
ಐಫೋನ್‌ಗಾಗಿ 'ಸ್ವೆಟರ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಪಲ್ (Photo Credit: Apple)

ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಐಸಿ ಮಿಯಾಕೆ ಡಿಸೈನ್​: ಆಪಲ್‌ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೋಲಿ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ "Clever Extra Pocket" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿ ಮಿಯಾಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಯೋಶಿಯುಕಿ ಮಿಯಾಮೆ ಇದನ್ನು "ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಧರಿಸುವ ಸಂತೋಷ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕೇವಲ ಪರಿಕರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಐಫೋನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನವು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಆಪಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಲಂಡನ್, ಟೋಕಿಯೊ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಚೀನಾ, ಇಟಲಿ, ಜಪಾನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

INTRODUCING IPHONE POCKET ISSEY MIYAKE AND APPLE IPHONE POCKET FEATURES IPHONE POCKET PRICE
ಐಫೋನ್‌ಗಾಗಿ 'ಸ್ವೆಟರ್' ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಆಪಲ್ (Photo Credit: Apple)

ಜನರು $230 ಫೋನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?: ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಪಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ "ಫೋನ್ ಸಾಕ್ಸ್" ಖರೀದಿಸಲು $230 (₹19,000) ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ?. ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಷನ್ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್‌ನ ಕನಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್, ವಿವೋದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್​ಶೀಪ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ಸ್

TAGGED:

INTRODUCING IPHONE POCKET
ISSEY MIYAKE AND APPLE
IPHONE POCKET FEATURES
ಐಫೋನ್‌ ಪಾಕೆಟ್
IPHONE POCKET

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ.15ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್​​ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

'ನಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

100 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​, 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್​ ಸ್ಪೀಡ್​! ಹೀರೋದ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಯಾರೆಂದ ಉಪೇಂದ್ರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.