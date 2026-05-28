ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಮಾದರಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್​: ಕ್ಲೌಡ್, ಮೈಥೋಸ್, ಡೇಬ್ರೇಕ್‌ ಟಕ್ಕರ್​!!

Google AI Threat Defense: ಗೂಗಲ್ ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೌಡ್, ಮೈಥೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಬ್ರೇಕ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ.

ಹೊಸ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಮಾದರಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 2:39 PM IST

Google AI Threat Defense: ಅಮೆರಿಕನ್ AI ಕಂಪನಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಿಥೋಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮಾದರಿಯು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಓಪನ್‌ಎಐ ತನ್ನ ಡೇಬ್ರೇಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಎಐ ಥ್ರೆಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮಾದರಿ​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವು ಎಐ -ಚಾಲಿತ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಈ ಉಪಕರಣವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಇದು ಕ್ಲೌಡ್, ಮೈಥೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಬ್ರೇಕ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನ: AI-ಚಾಲಿತ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು AI-ರಚಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಕ್ಲೌಡ್, ಮೈಥೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಬ್ರೇಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೋಷವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲೈವ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಕ್ಲೌಡ್ ಭದ್ರತಾ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್​ ಗಮನಾರ್ಹ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಅದರ ವಿಧಾನ. ಓಪನ್‌ಎಐನ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೋಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಗೂಗಲ್‌ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಲೆಗಸಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಲು AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಮೊದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

