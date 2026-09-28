ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಥೆ; ಇಸ್ರೋ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ 400+ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು; ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ISRO Private Sector-Reform: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಥೆ ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮಾನವ ಸಹಿತ ಹಾರಾಟ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ನಡೆ ಏನು?
Published : September 28, 2026 at 1:53 PM IST
ISRO Private Sector Reform: ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಇಸ್ರೋ, ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್, PSLV, GSLV ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಕಥೆ ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಡ್ಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಗಮ (SANGAM) 2026 ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ನಡೆಯಿತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ (VSSC) ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು IN-SPACe ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ನಂತರ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೇಸ್ - ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. "ಇಸ್ರೋ, ಸರ್ಕಾರ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ನಾಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೋ ಒಬ್ಬನೇ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಸ್ರೋದೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಏನು?: ನಾಯರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೇವಲ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತವು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೇ Skyroot Aerospace ಕಂಪನಿಯ ಸಹ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು COO ನಾಗ ಭರತ್ ದಾಕಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಈ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ನ ಡೇಟಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು.
ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಏನು?: ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗ ಭರತ್ ದಾಕಾ ಅವರು, ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಅನುಭಾ ಜೈನ್ ಅವರು "Vikram-1 ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಯಾವುವು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ದಾಕಾ ಅವರು "ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕ್ರಮ್-1 ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಿಷನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಉಡಾವಣಾ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿಕ್ರಮ್-2 ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್!: ಮುಂದಿನ 3-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣಾ ಆವರ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ದಾಕಾ ಅವರು ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಉಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶವಿದೆ. SpaceX ಕೂಡ 2028ರ ಆಚೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ SpaceXನಲ್ಲಿ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ! ಇದು ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
"ನಾವು ಈಗ ಕೇವಲ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದಾಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಉಡಾವಣೆಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಡಾವಣಾ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಸವಾಲು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?: ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಡಾವಣಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತ ಉಡಾವಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ದಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ: ವಿಕ್ರಮ್-1 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ದಾಕಾ ಅವರು "ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಉಡಾವಣೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಡಾವಣೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಉಡಾವಣೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕೂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೇಲೋಡ್ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಡಾವಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿಕ್ರಮ್ ಸೀರಿಸ್ ಸಣ್ಣ, ಮೀಸಲಾದ ಉಡಾವಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಉಡಾವಣಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೇವಲ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 116 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಥೆ ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಈಗ 400 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಆಳುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
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