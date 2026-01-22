ETV Bharat / technology

Interview: ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಯಣ; ನಾಸಾ ನಂತರದ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?; ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ಮನದಾಳ!

2026ರ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ, ಮುಂದಿನ ಬದುಕು, ಅವರ ಶ್ವಾನಗಳು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Interview: ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಯಣ (Background Image: NASA)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 8:23 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 8:54 PM IST

ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​, ಕೇರಳ: ಕೋಯಿಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026 ರ ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮುಖವು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಸುನೀತಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ತಮ್ಮ ನಾಸಾ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸುನೀತಾ ತಮ್ಮ 27 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಗಳು, 608 ದಿನಗಳ ಯಾನ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ನಾಸಾದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ಮನದಾಳ! (ETV Bharat)

ಹೌದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಈ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳಿಲ್ಲದ ಸರಳ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಡುವ ಬಯಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸುನೀತಾ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಪತಿ ತಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸುನೀತಾ ಏನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದಾಗ ಅವರ ಉತ್ತರ ನೇರವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಅದ್ಭುತ ನೋಟ, ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಅವರು ಥಟ್ಟನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೃದಯ ಭಾರ ಎನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅತೃಪ್ತ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಪದೇ ಪದೇ ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಅಜ್ಞಾತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

Interview | Legacy Beyond Stars: Sunita Williams Reflects On Her Space Journey And Life After NASA
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ (NASA)

ನಿಜವಾದ ಮಿತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಈ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂವೇದಕಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ, ಚಂದ್ರ ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಮಿತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕನಸಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ.

Interview | Legacy Beyond Stars: Sunita Williams Reflects On Her Space Journey And Life After NASA
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ (NASA)

ಸುನೀತಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಂಡಿತು. ನಾನು ನಾಸಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರ ಕನಸು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದರು.

Interview | Legacy Beyond Stars: Sunita Williams Reflects On Her Space Journey And Life After NASA
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ (NASA)

ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವು ತೋರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಸುನೀತಾ ವಿಲಯಮ್ಸ್​. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಭಾರವಾದ ಸೂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಠಿಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ದೇಹವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಇರುವುದು ಮಾನಸಿಕತೆಯದ್ದು.

ಜನರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾರೆ - ಉಡಾವಣೆಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಗಳು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳು. ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಾಯುವಿಕೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳು, ಮುಂದಿನ ಹಾರಾಟದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

Interview | Legacy Beyond Stars: Sunita Williams Reflects On Her Space Journey And Life After NASA
ಗಗನಯಾನಿ ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ (NASA)

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟವೂ ಆಯಿತು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಯೋಜನೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಂಗಾತಿ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಭಾರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಸುನೀತಾ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ:

ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವಲೋಕನ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೇರಳದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಜನರು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯುದ್ಧಗಳು, ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಡಿಗಳು? ಮೇಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ; ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

Interview | Legacy Beyond Stars: Sunita Williams Reflects On Her Space Journey And Life After NASA
ಸುನಿತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಯಣ (NASA)

ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ

ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಕಥೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದು ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಸ್ಲೊವೇನಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೇರಳ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅವರ ಕುತೂಹಲ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅವರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹ

ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾರನ್ನು ತುಂಬಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸಹ ಗಗನಯಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾಳ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ದೂರದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದೂ ಅಗತ್ಯ

ಈಗ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಿಷನ್, ಹೆಡ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

