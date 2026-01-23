ಭಾರತವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರ! ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಇಒ ಮಾತು
Ather CEO Tarun Mehta: ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 23, 2026 at 9:08 AM IST
Ather CEO Tarun Mehta: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (ಇವಿ) ವಲಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು, ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಕರಣವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿಸುವ ಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ OEMಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭಾರತದ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ IMTEX ಫಾರ್ಮ್ಮಿಂಗ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ಇವಿ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂದರ್ಶಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಇಒ ಸಂದೇಶವೇನು?:
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ಅಥರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇವಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಆ ಘಟಕಗಳು ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರೈಕೆದಾರರು EV ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕರು:
EV ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಹದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಹ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅಥರ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಚಾಸಿಸ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ಚಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ನಾವೀನ್ಯತೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕ-ಒತ್ತಡದ ಡೈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಂದು, ಅಥರ್ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25,000 ರಿಂದ 30,000 ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಥರ್ನ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಂಪನಿಯ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸವಾಲುಗಳೇನು?:
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅದುವೇ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರತದ ಅವಲಂಬನೆ.
"ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಭಾರತೀಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೋಬೋಟ್ಗಳು, ಗೇರ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳು, ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ವೀಲ್ಸ್, CMM ಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಪ್ಪು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ:
ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೋಶಗಳು, ನಿಯೋಡೈಮಿಯಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು, ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ಗಳು, ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. EV ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಚಲಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳು, ಮೇಲ್ಮೈ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಖರವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಹೈಡ್ರೋಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಫೈನ್ ಬ್ಲಾಂಕಿಂಗ್, ಡೀಪ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೆಚ್ಚದ 1% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಡೀಪ್-ಡ್ರಾನ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್, ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ GW ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಯಂತ್ರ-ನಿರ್ಮಾಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?
ಭಾರತೀಯ ಉಪಕರಣ ಉದ್ಯಮವು ಈಗ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. R&D ಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕಾರ, ಯಂತ್ರ ತಯಾರಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಟೋಮೋಟಿವ್ನ ಆಚೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳು
ಆಟೋ ವಲಯವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಉದ್ಯಮದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಥರ್ ಸಿಇಒ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. "ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಚಾಲಕರಾಗಲಿದೆ. ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ, "ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು.. ಇದು ಈ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. IMTEX ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು OEM ಗಳು, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಥರ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಏನು?:
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಾಲಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನವೀಕರಣಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾವು 'ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ರಿಜ್ಟಾದೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು EL ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥರ್ನ ನಿಜವಾದ ಗುರುತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
