ಭಾಷಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ: ಕಾಲಿನ್ಸ್ ನಿಘಂಟಿನ 'ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ 'ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್'!
Collins Word of the Year: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ 'ಮ್ಯಾನೋಸ್ಫಿಯರ್' ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ 'ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 1:51 PM IST
Collins Word of the Year: ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪದದ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್’ (Mogging) ಎಂಬ ಪದವು ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟಿನ (Collins English Dictionary) ‘ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್’ (Word of the Year) ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪದದ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕರಾಳ ಅಥವಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ (Gen Z) ಹೇಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ತಮಾಷೆಯ ಮೀಮ್ಗಳ (Memes) ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬೀಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್' ಪದದ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 'ಗೋಸ್ಟ್ ಜಾಬ್' (Ghost Job), 'ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಬ್ರೇಕ್' (Hydration Break) ಮತ್ತು 'ಬಿಕ್ಸಿ' (Bixie) ನಂತಹ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ?: 'ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್' ಪದದ ಮೂಲವು 2010ರ ದಶಕದ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಅಮಾಗ್' (Amog - Alpha Male of the Group) ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ಇದು 'ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ರೂಪ, ಶೈಲಿ, ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ 'ಆರಾ' (Aura) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸೋಲಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂದರೆ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್' (Maxxing). ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ 'ಲುಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್' (Looksmaxxing) ಮೂಲಕ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 'ಹರ್ಮಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್' (Hermitmaxxing) ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪದಗಳ ಮರುರೂಪ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕ್ರಾಂತಿ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಇಂತಹ ತಾಣಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 'ರೆಡ್ ಪಿಲ್' (Red Pill), 'ಸಿಂಪ್' (Simp), 'ವೈಟ್ ನೈಟ್' (White Knight) ಮತ್ತು 'ಸೋಯ್ ಬಾಯ್' (Soyboy) ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಪದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಜೆನ್-ಜಿ ಪೀಳಿಗೆಯು ಇಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪದಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ 'ಮೆಂಟಿ ಬಿ' (Menty B) ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ 'ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್' (Brain Rot) ನಂತಹ ಪದಗಳೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಈ 'ಅಧಃಪತನ'ದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ 1,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು (Cold-blooded, Bedazzled) ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್ 'ಪಾಂಡೆಮೋನಿಯಂ'ನಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾಷೆಯು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್' ಮತ್ತು 'ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್' ಪದಗಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪದದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇವು ಜಾಗತಿಕ ಯುವ ಭಾಷೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ.
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