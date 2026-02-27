ETV Bharat / technology

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲಾ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹುಷಾರ್​: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ಹೀಗಿದೆ!

Instagram New Features: ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್​ ಹೀಗಿದೆ (Photo Credit: AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 27, 2026 at 8:15 AM IST

Instagram New Features: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ‘ಚೈಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಜನ್ ಟೂಲ್ಸ್’ ಬಳಸುವ ಪೋಷಕರು ಈಗ ಹೊಸ ಅಲರ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ - ಹಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹುಡುಕಿದರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಹ ಸರ್ಚ್​ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲರ್ಟ್​ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹದಿಹರೆಯದವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.

ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೆಟಾದ ಈ ಉಪಕ್ರಮ: ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೆಟಾದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿವೆ. ಮಾಲಿ ರೋಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಬರೋಸ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಭಯಭೀತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ತುಂಬಾ ತಡಬಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕತ್ತಲೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ಯಾಪಿರಸ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವತಃ ಯುವಜನರನ್ನು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬದಲು ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮೆಟಾಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೆಟಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇನು?: ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್, SMS, WhatsApp ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ Instagram ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವು AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ-ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೆಟಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮೆಟಾ ಎರಡು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಆದರೆ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

