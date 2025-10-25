ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಟಾ ಎಐ ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಡಿಟ್
ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಫೀಚರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : October 25, 2025 at 4:14 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮೆಟಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಹೊಸ ಎಐ ಚಾಲಿತ ರಿಸ್ಟೈಲ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಮೆಟಾ ಎಐನಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದೀಗ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ- ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಕಲ್ಪನೆ ಅನುಸಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಫೀಚರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
New Restyle tools in @instagram Stories make it easier for you to edit your photos + videos, including new preset effects, the ability to remove unwanted items, and more. pic.twitter.com/cy66p1aq5h— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) October 23, 2025
ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಫೀಚರ್ ವಿಶೇಷತೆ
|ಫೀಚರ್
|ಮಾಹಿತಿ
|ರಿಮೂವ್
|ಅನಗತ್ಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ
|ಆ್ಯಡ್
|ಹ್ಯಾಟ್, ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶ
|ಚೇಂಜ್
|ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದ ಕಲರ್, ಮೂಡ್ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬದಲಾವಣೆ
|ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್
|ಕ್ರೋಮ್, ಬಲೂನ್, ಫಿಲ್ಮ್ ನಾಯ್ರ್, ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ನಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಚೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ರೀಸ್ಟೈಲ್:
ಬಳಕೆದಾರರು ಕಥೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಿಸ್ಟೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಎಡಿಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಬಟನ್ (ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಐಕಾನ್) ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಠ್ಯ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವನಿಗದಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
ಅನಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮೀಯ ಅಥವಾ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವವರೆಗೆ ಎಐ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೆಟಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಿಸ್ಟೈಲ್ ಫೀಚರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಕು, ಸಂಯೋಜನೆ, ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಡ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು
ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು:
ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ.
ಹಳೆಯ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪರದೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ +”ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಲೇಔಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ + ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್ (ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಐಕಾನ್) ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ಬಳಿಕ ಅಡ್, ರಿಮೂವ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಚೆಂಜ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳ ಬಳಕೆ: ಬಳಕೆದಾರರ ಎಐ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಈಗ ಮರುಶೈಲಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಐ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
