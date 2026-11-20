ವೀವ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯವಿಲ್ಲ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಡು, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
Instagram Edit Story Feature: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡದೆಯೇ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Published : November 20, 2026 at 10:48 AM IST
Instagram Edit Story Feature: ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್' ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ (Story) ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವೀವ್ಸ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ?: ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ (Text): ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರಹವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ಮ್ಯೂಸಿಕ್ (Music): ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಡನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು, ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್: ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. (ಉಳಿದಂತೆ ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ).
ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳು
- ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಸ್ಟೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
- ಕೆಳಗಿನ ಬಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮೆನು (Three-dot menu) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
- 'Edit Story' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಮೇಲೆ 'Edited' ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಫೀಚರ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ). ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಟೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಫೋಟೋ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಲಿಂಕ್ (Affiliate Links) ಮೂಲಕ ಆದಾಯ!: ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್, ಫೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಸ್ಟೋರಿಗಳು, ಡಿಎಂ (DMs) ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಮಿಷನ್ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ 'ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್' ಫೀಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲುದಾರ ಕಂಪನಿಗಳೇ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಿಂತ್ರಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart) ಮತ್ತು ಮಿಂತ್ರಾ (Myntra) ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿವೆ (ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಲಭ್ಯವಿದೆ).
ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?: ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಖಾತೆ (Public Professional Account) ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘ಡೈರೆಕ್ಟ್’ (Direct) ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟಾ
- ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಚಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು 'ಡೈರೆಕ್ಟ್' (Direct) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಪ್ ಆಗಿ ಮೆಟಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಟರ್ಕಿ (Türkiye) ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- 13 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸೈನ್-ಅಪ್ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಚಾಟ್ಗಳು ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
- ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಥ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ Draw, ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ Notes, ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು, ನೀರಿನೊಳಗಿನ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಜನರ ನಗುವಿನಂತಹ Voice Effects ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ Chat Themes ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್-ಮಿಂತ್ರಾ ಮೂಲಕ ನೇರ ಆದಾಯದ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಡೈರೆಕ್ಟ್' ಚಾಟ್ ಆಪ್ ಈ ಮೂರು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಲಿವೆ.
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