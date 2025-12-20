ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
Instagram 5 Hashtag Limit: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ರೀಲ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬಹುದಾದ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : December 20, 2025 at 12:47 PM IST
Instagram 5 Hashtag Limit: ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ರೀಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅನೇಕ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. "ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಗೆ 30 ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಐದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ರೀಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳುವುದೇನು? 2011 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯವು ಕಂಟೆಂಟ್-ಆಧಾರಿತ ಸರ್ಚ್, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್-ಚಾಲಿತ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ "ಐದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವ ಎರಡನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು #reels ಅಥವಾ #explore ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸೌಂದರ್ಯ-ಸಂಬಂಧಿತ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಮೂರು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಿತಿ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂರು-ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂರು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಲುಪುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾದ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
