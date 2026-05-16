ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್: ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
Instagram Launches Instants: "ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : May 16, 2026 at 9:47 AM IST
Instagram Launches Instants: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ "ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೋಟೋ-ಶೇರಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ "ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು" ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಈ "ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಒಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೀವು "ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ಒಳಗೆ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಅಸಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ "ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಫೀಚರ್ ಆಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು iOS ಮತ್ತು Android ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಂತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
Introducing Instants: the newest way to share photos in real time with your Close Friends (or mutual followers) that disappear after 24 hours and can’t be edited, so you’re sharing your most authentic moments. You can access Instants through @instagram or the new Instants app.…— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) May 13, 2026
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾದ "ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ "ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು" ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಸರಿಸುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾದರೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫೋಟೋದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು.
ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ "ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್"ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆರ್ಕೈವ್: ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ರವೈಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಟು ಸ್ಟೋರಿ: ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕೈವ್ನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು BeReal ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ "ಮೆಮೊರೀಸ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳಿಲ್ಲ: ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಅನ್ಡೂ (Undo): ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು). ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಆರ್ಕೈವ್ನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೋಡದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೇಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗದೆ "ಅನ್ಸೆಂಟ್" ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ನೂಜ್: ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ "ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್" ಅನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಳಬರುವ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು "ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್" ಮೋಡ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ "ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್" ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ: ಹದಿಹರೆಯದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಷಕರ ಸೆಟಪ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನ ಹದಿಹರೆಯದ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರ Instagram ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ Instants ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ..
- ಶೇರ್ಡ್ ಡೈಲೀ ಟೈಂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್: ಹದಿಹರೆಯದವರು Instants ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಸಮಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್: ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10:00 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪೋಷಕರ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Instants ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಷಕರು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
