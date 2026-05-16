ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​: ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

Instagram Launches Instants: "ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ (Image Credit: Meta Newsroom)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 9:47 AM IST

Instagram Launches Instants: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ "ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೊಸ ಫೋಟೋ-ಶೇರಿಂಗ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ "ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು" ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಈ "ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಒಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್​ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಓಪನ್​ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೀವು "ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ಒಳಗೆ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್​, ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ಮಾಡದೇ ಅಸಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್​ಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಶನ್​ ಇಲ್ಲ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ "ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ಸ್" ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಫೀಚರ್​ ಆಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು iOS ಮತ್ತು Android ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಂತೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾದ "ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​" ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ "ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು" ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಅನುಸರಿಸುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಫೋಟೋಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾದರೂ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ಫೋಟೋಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ನಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಓಪನ್​ ಆದ ನಂತರ ಅವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಫೋಟೋದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು.

ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ "ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​"ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಆರ್ಕೈವ್: ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ರವೈಟ್​ ಆರ್ಕೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೇವ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ರೀಕ್ಯಾಪ್​ ಟು ಸ್ಟೋರಿ: ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕೈವ್‌ನಿಂದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್​ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್​ ಆಗಿ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ​ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು BeReal ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ "ಮೆಮೊರೀಸ್" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಅನ್​ಡೂ (Undo): ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ಓಪನ್​ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ನೀವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು). ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಆರ್ಕೈವ್‌ನಿಂದ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೋಡದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೇಂಡ್ಸ್​ಗೆ ಅದು ಹೋಗದೆ "ಅನ್‌ಸೆಂಟ್" ಆಗುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ನೂಜ್: ನಿಮ್ಮ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ "ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್" ಅನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಳಬರುವ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು "ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್" ಮೋಡ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು: ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್​ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳು ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ "ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್" ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್​ ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ: ಹದಿಹರೆಯದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಷಕರ ಸೆಟಪ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನ ಹದಿಹರೆಯದ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದವರ Instagram ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ Instants ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ..

  • ಶೇರ್ಡ್​ ಡೈಲೀ ಟೈಂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್​: ಹದಿಹರೆಯದವರು Instants ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನ ಸಮಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್: ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10:00 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪೋಷಕರ ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Instants ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಷಕರು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

