ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಬ್ಸ್​​! ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ‘ರೀಸ್ಟೈಲ್​’!

Diwali Filters On Instagram: ದೀಪಾವಳಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಬ್ಸ್ (Photo Credit- Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 7:51 AM IST

Diwali Filters On Instagram: ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ದೀಪಾವಳಿ-ವಿಷಯದ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯದೆಯೇ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿಗಳು, ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ "Restyle" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

"Restyle" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು?: ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇದು "Restyle" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ "Restyle" ಮೆಟಾ AI ನಿಂದ ಒಂದು ಅನನ್ಯ, ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ (ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು) ಹೊಸ ಲುಕ್​ ನೀಡಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ವೈಬ್: ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಟಾ 6 ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ..

ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ:

  • Fireworks (ಪಟಾಕಿಗಳ ನೋಟ)
  • Diyas (ದೀಪಗಳು)
  • Rangoli (ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು)

ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ:

  • Lanterns (ಹಾರುವ ದೀಪಗಳು)
  • Marigold (ಸೇವಂತಿ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು)
  • Rangoli (ದೀಪಾವಳಿ-ಥೀಮ್​)

ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೀಸ್​ಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಲುಕ್ ಸೇರಿಸಲು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು "+" ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
  • ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ Restyle ಐಕಾನ್ (ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಫೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ (Fireworks, Diyas, Rangoli)
  • ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು Done ಆಪ್ಶನ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ..

ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆವೃತ್ತಿ: ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೆಟಾ "ಎಡಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್" ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈಗ "Restyle" ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ Edits ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ "+" ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ.
  • ಈಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ (Reels, Camera, Gallery).
  • ವಿಡಿಯೋ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು Restyle ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
  • ದೀಪಾವಳಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ Lanterns, Marigold ಅಥವಾ Rangoli ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
  • ನೀವು ಎಡಿಟ್​ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, Export ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ Export ಆದ ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್​ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯ?: ಈ ಹಬ್ಬದ ಎಫೆಕ್ಟ್​ಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳು. ಅವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು Instagram ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚಕ ವೈಬ್​ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್‌: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೆಟಾ ತನ್ನ "ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್‌"ಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ವೈಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ-ಕಂಟೆಂಟ್​ ಲುಕ್​ನೊಂದಿಗೆ Restyle ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ವರ್ಣರಂಜಿತ ರಂಗೋಲಿಗಳು, ಪಟಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು Hey Meta, Restyle this" ಎಂಬ ಆರ್ಡರ್​ ನೀಡುವುದು. ಮೆಟಾ AI ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಥೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ Restyle ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಮೆಟಾ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಗ್ಲಾಸ್​ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಧ್ವನಿ; ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ವಾಯ್ಸ್​ ಕಮಾಂಡ್​

