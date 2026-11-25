ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಎಂ ಒಳಗಡೆಯೇ ಬಂದಿದೆ ಮೆಟಾದ ಹೊಸ AI ಏಜೆಂಟ್ 'ಮ್ಯೂಸ್': ಏನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Meta Muse AI Instagram DMs: ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ AI ಏಜೆಂಟ್ 'ಮ್ಯೂಸ್' ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : November 25, 2026 at 11:16 AM IST
Meta Muse AI Instagram DMs: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಮೆಟಾ (Meta) ನವೆಂಬರ್ 24, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ (DMs) ಒಳಗಡೆಯೇ ಮೆಟಾದ AI ಏಜೆಂಟ್ 'ಮ್ಯೂಸ್' (Muse) ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಎಂ ಒಳಗಡೆಯೇ ಮ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇತರೆ ಡಿಎಂ ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮ್ಯೂಸ್ ಆ ಇಡೀ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು (Summary) ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Muse can now organize Instagram saves into collections or travel itineraries, find saved reels and turn recipes into grocery lists. Use it in DMs to learn more about a post or catch up on what you missed. Muse won’t make changes or take action without your OK. https://t.co/jOvJ0asR4m— Instagram (@instagram) November 24, 2026
ಈ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ AI ಏಜೆಂಟ್ ಬಳಸಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ 'ಮ್ಯೂಸ್' ಆಪ್ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಪ್ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇತರ AI ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಟಾ ತನ್ನ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ: ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
Muse is now on Instagram 👋 Send it a DM to turn your saves into real plans, like that trip you keep meaning to take ✈️ https://t.co/jPXnoYxcNm— Muse (@Muse) November 24, 2026
- ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರವಾಸದ ಪಟ್ಟಿಗೆ (Travel itinerary) ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು.
- ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಸರ್ಚ್: ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಶೂಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ (Best deal) ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಮ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ 'ಸೈಡ್ ಚಾಟ್ಗಳಾಗಿ' (Side chats) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ? ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೀಚರ್ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ iOS ಮತ್ತು Android ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, 'ಮ್ಯೂಸ್' ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೆಟಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಎಂ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ: ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ಗಳ (Reels) ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೆಟಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಕಸ್ಟಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳು: ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು "ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್" (Collections) ಎಂಬ ಕಸ್ಟಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಮ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
- ದಿನಸಿ ಪಟ್ಟಿ (Grocery List): ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಿನಸಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
- ಪ್ರವಾಸದ ಸಿದ್ಧತೆ: ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಬರುವ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮ್ಯೂಸ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಔಟ್ಫಿಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು: ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರುವ ಫ್ಯಾಶನ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೆಯ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು (Outfit ideas) ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಮ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಂದೇಶ (Prompt) ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು "ಮರೆತುಬಿಡುವಂತೆ" (Forget) ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ (Undo) ಮ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಒಳಗಡೆಯೇ 'ಮ್ಯೂಸ್' AI ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೆಟಾದ ನಿರ್ಧಾರವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಶಾಪಿಂಗ್, ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಸೇವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಟೆಕ್ ಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
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