ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Instagram Ai Translation: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು, ಡಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಿಪ್-ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Published : January 19, 2026 at 8:27 AM IST
Instagram Ai Translation: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ AI-ಚಾಲಿತ ಅನುವಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಎಡಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
5 ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್: ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಈಗ ಮೆಟಾ AI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು 5 ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು, ಡಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಿಪ್-ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಬಂಗಾಳಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯ.
ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದು?: ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಮೆಟಾ AI ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ರೀಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಟೋನ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರೂ ಸಹ, ರೀಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಲಿಪ್-ಸಿಂಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಇದು AI ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ "ಎಡಿಟ್ಸ್" ಗೆ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಈಗ ದೇವನಾಗರಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ-ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿಯಂತಹ ಭಾಷೆಗಳ ದೃಶ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫಾಂಟ್ಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
