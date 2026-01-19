ETV Bharat / technology

ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್​: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Instagram Ai Translation: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಈಗ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು, ಡಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಿಪ್-ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

INSTAGRAM VOICE TRANSLATION REELS INSTAGRAM REELS TRANSLATION META AI LIP SYNC FEATURE META AI REELS DUBBING
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್​ (Photo Credit- Instagram)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 8:27 AM IST

2 Min Read
Instagram Ai Translation: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ತಮ್ಮ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ AI-ಚಾಲಿತ ಅನುವಾದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ಗೆ ತಮ್ಮ ರೀಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಎಡಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಫಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

5 ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​: ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಈಗ ಮೆಟಾ AI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು 5 ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು, ಡಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಿಪ್-ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಬಂಗಾಳಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯ.

ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ಮಾಡುವುದು?: ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಮೆಟಾ AI ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಷನ್​ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ವಾಯ್ಸ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ರೀಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್​ ವಾಯ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್​ ಮತ್ತು ಟೋನ್​ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರೂ ಸಹ, ರೀಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಲಿಪ್-ಸಿಂಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಇದು AI ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ "ಎಡಿಟ್ಸ್" ಗೆ ಹೊಸ ಭಾರತೀಯ ಫಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಈಗ ದೇವನಾಗರಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ-ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿಯಂತಹ ಭಾಷೆಗಳ ದೃಶ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫಾಂಟ್‌ಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

