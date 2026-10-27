ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ರೀಲ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋ!
Instagram Horizontal Video 2026: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ 'Features' ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 10:32 AM IST
Instagram Horizontal Video 2026: ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ದೈತ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (Instagram) ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲೋಕದ ನಂ.1 ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ (YouTube) ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ (Reels) ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಅಡ್ಡಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
'ದಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್' (The Hollywood Reporter) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 90 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗಿನ (1.5 ಗಂಟೆ) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ (Horizontal Video) ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಆಯ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ 'ಫೀಚರ್ಸ್' (Features) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ಕಾಮೆಡಿಯನ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಜಿಟಿವಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಳಿಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಪನಿಯು 'ಐಜಿಟಿವಿ' (IGTV) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಜಿಟಿವಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ (Shortform Reels) ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಐಜಿಟಿವಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಫೀಚರ್ಸ್' ಆಯ್ಕೆಯು ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರೀಲ್ಸ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ!: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಫೀಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳು (Short Clips) ಭಾರಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಟೆಸ್ಸಾ ಲಿಯಾನ್ಸ್ (Tessa Lyons) ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗದೆಯೇ (Without leaving Instagram) ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಪೇಜ್' (Explore Page) ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು (Recommendations) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ: ಈ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಗೆ (Monetization) ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಫೀಚರ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಟೆಸ್ಸಾ ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 'ಆಪಲ್ ಟಿವಿ'ಗೂ (Apple TV) ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೂ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬ್ರಾಡರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ನಿಯಂತಹ ದೈತ್ಯ ಮನರಂಜನಾ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಸಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ.
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