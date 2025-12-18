ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಈಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ! ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಮೆಟಾ
Meta Instagram Tv Launched: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಿವಿಗಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
Published : December 18, 2025 at 11:35 AM IST
Meta Instagram Tv Launched: ಮೆಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೀಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮುಖಪುಟ ಪರದೆಯು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಿಮೋಟ್ ಬಳಸಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
Introducing Instagram for TV 📺🍿— Instagram (@instagram) December 16, 2025
We’re starting a test that brings reels to a bigger screen, so you can watch with your friends. Rolling out today on @amazonfiretv in the US in English to start. pic.twitter.com/DTB51q7hVp
ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೀಲ್ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯು ಲೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೇರ್ಗಳಂತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನುಭವದಂತೆಯೇ ಮುಂದಿನ ರೀಲ್ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಐದು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಾಗಿನ್: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಕ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನ್ ಪೈ ದಿ ವರ್ಜ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫಾಲೋವರ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಿಂದ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಚಾನಲ್ಗಳ ಹೊಸ ವಿಭಾಗವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಾನಲ್ಗಳೊಳಗಿನ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್, ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ನಿಂದ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೀಡೆ, ಅಡುಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತರವು ಬಳಕೆದಾರರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಚನೆಕಾರರನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡುಕಲು, ರೀಲ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಐದು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ರೀಲ್ಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಸೀರಿಸ್ 2 ಮತ್ತು ಓಮ್ನಿ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
