ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ AI ಫೇಸ್ ಸ್ವಾಪ್ ಫೀಚರ್: ಇತರರ ಹೋಲಿಕೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು
Instagram Face Swap AI: ಓಪನ್ಎಐನ ಸೋರಾ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ AI - ಪವರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಸ್ವಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : February 12, 2026 at 12:49 PM IST
Instagram Face Swap AI: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಮೆಟಾ-ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಓಪನ್ಎಐನ 'ಸೋರಾ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೇಸ್ ಸ್ವಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಇತರರಿಂದ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಓಪನ್ಎಐ ಸೋರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಅನುಷ್ಠಾನವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಸ್ವಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ?: ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೊ ಪಲುಝಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ "#Instagram is working on an #AI-powered face swap feature" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹೊಸ ಪರಿಕರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಸ್ವಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ಅದರ ಹೆಸರು "Create my likeness" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು AI ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಚಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಶೇಷ ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ AI ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ DM (ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್) ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು.
ಇತರ ಜನರ ಹೋಲಿಕೆಗಳು: ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶ ಎಂದರೆ AI ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚಿಸಲು ಇತರ ಜನರ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಮತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ "ಆಹ್ವಾನಿಸು" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಲುವ AI ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
ಇತರ ಜನರ ಗುರುತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಅನುಮತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಓಪನ್ಎಐ ಸೋರಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸದಿರುವ ಮೂಲಕ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸದಿರುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
