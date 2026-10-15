ಅರಿಶಿನದಿಂದಲೇ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ! ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ನ್ಯಾನೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ!
INST Mohali Green Filter: ಮೊಹಾಲಿಯ ನ್ಯಾನೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 15, 2026 at 8:29 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 8:58 AM IST
INST Mohali Green Filter: ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಾಲಿಯ ನ್ಯಾನೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (Institute of Nano Science and Technology-INST) ಸಂಶೋಧಕರು ಡೈನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು ಕೂಡ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ಸ್ (Advanced Functional Materials) ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಬಣ್ಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ?: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರುವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಡೈಗಳನ್ನು ನದಿ-ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ಡೈಗಳು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು.
ಈಗಿನ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾಕೆ ಫೇಲ್?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಷಣೆ, ಅವಕ್ಷೇಪನ, ಉಂಡೆಗೂಡುವಿಕೆ (adsorption, sedimentation, flocculation) ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ನೀರಿನಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ.
ಇದು ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಹೊಸ ಫಿಲ್ಟರ್ ಈ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರಿಸುವ ಬದಲು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಬಳಸಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾನೋಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ZnO ನ್ಯಾನೋಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಸಾರ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್, ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್, ಫಿನಾಲಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿವೆ. ZnO ನ್ಯಾನೋಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ (Electrospinning) ವಿಧಾನದಿಂದ PLA ನ್ಯಾನೋಫೈಬರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರುವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೋಟೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ (ಬೆಳಕು ಬಳಸುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಪೈಜೋಕ್ಯಾಟಲಿಸಿಸ್ (ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಶನ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ) ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಬ್ರೇಶನ್ನಿಂದ ಪೀಜೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಧ್ರುವೀಕರಣ (Piezoelectric Polarisation) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಫಲಿತಾಂಶ..
- PLA ZnO ನ್ಯಾನೋಫೈಬರ್ 120 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿ 98.6% ಮಿಥೈಲೀನ್ ಬ್ಲೂ (Methylene Blue-MB) ಡೈ ಮತ್ತು 96.7% ಕಾಂಗೋ ರೆಡ್ (Congo Red-CR) ಡೈ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
- ಇದು ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ 75% E.coli ಮತ್ತು 71% S.aureus ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
- ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಡೈ ತೆಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತರಂಗಾಂತರ, ಸಮಯ, ವೇಗವರ್ಧಕದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಆವರ್ತನ, ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ, ಬಣ್ಣದ ಸಾಂದ್ರತೆಯಂತಹ (wavelength, time, catalyst amount, ultrasonic frequency, light intensity, dye concentration) ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು?: ಈ ನ್ಯಾನೋಫೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಇರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಫೋಟೋಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೈಜೋಕ್ಯಾಟಲಿಸಿಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
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