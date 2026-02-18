ETV Bharat / technology

ನಿಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯವೇ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯ: ಬಯೋ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳ ಅವಿಷ್ಕಾರ

ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಯಫ ಏಷ್ಯಾ 2026 ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಬಯೋ ಏಷ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಅವಿಷ್ಕಾರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 2:27 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​ (ತೆಲಂಗಾಣ): ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಯಫ ಏಷ್ಯಾ 2026 ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಟ್​ ಸೆನ್ಸ್​ಪ್ರೊ: ಮೈಕ್ರೊಹಿ​ಲ್​ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಗಟ್​​ ಸೆನ್ಸ್​ಪ್ರೊ ಸಾಧನವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದ ಕಮೋಡ್​ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗ್ಯಾಸ್​​, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಸಾಧನವು ಎಐ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್​ ಲರ್ನಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪತ್ತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್​ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಕರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ ಪತ್ತೆಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

Innovative Innovations at Bio Asia Conference
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಅವಿಷ್ಕಾರ (ETV Bharat)

ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮರಾ: ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಸರ್ಜರಿ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಕಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್​, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗಿಂತ ಇದರ ವೆಚ್ಚ 8 ರಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Innovative Innovations at Bio Asia Conference
ರಕ್ತ ಪಂಪ್​ ಮಾಡುವ ದೇಶೀಯ ಸಾಧನ: (ETV Bharat)

ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ: ಇದು ಪೋರ್ಟಬಲ್​ ಇಸಿಜಿ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಉನ್ನತ ಕಲಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಇಸಿಜಿಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್​ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ, ಫೋನ್​ ಮೂಲಕವೇ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ಹೃದಯಾಘಾತವಾದ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Innovative Innovations at Bio Asia Conference
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳ ಅವಿಷ್ಕಾರ (ETV Bharat)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡ್​ ಕಿಟ್​: ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಪೊಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ (ಡ್ಯಾಡ್​) ಕಿಟ್​ ಅನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಬಯೋವೆರಂ ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೋಶಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಔಷಧಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಿಟ್ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.

Innovative Innovations at Bio Asia Conference
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡ್​ ಕಿಟ್ (ETV Bharat)

ರಕ್ತ ಪಂಪ್​ ಮಾಡುವ ದೇಶಿಯ ಸಾಧನ: ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಗೊಂಡರೆ, ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಕಾರ್ಪೋರಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಷನ್ (ಇಸಿಎಂಒ) ಎಂಬ ಸಾಧನವು ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇಸಿಎಂಒಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಕಟ್​ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

