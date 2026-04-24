ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಜೊತೆ 20 ಸಾವಿರ ಫ್ರೆಶರ್ಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಘೋಷಿಸಿದ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್!
Infosys Jobs Opportunities: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪದವೀಧರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : April 24, 2026 at 7:38 AM IST
Infosys Jobs Opportunities: ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ₹8,501 ಕೋಟಿಗಳ ಏಕೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2024-25ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ₹7,033 ಕೋಟಿ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 20.8% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು 13.4% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ₹40,925 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹46,402 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತನ್ನ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹25 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕಂಪನಿಯ 1,000 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ₹25,000 ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ-ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಾಭವು 27.75% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಆದಾಯವು 2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಗಳಿಕೆ ₹21.01 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ₹29,440 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2024-25ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ₹26,713 ಕೋಟಿ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ 10.20% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯವು 9.6% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1,78,650 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣವು ತರುವಾಯ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಿಇಒ ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು AI ವಿಭಾಗವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾದರೂ ನಾವು 2025-26ರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು $14.9 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ AI ಸೇವೆಗಳ ತಂತ್ರದ ದೃಢತೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ." ಸಲೀಲ್ ಪರೇಖ್, ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್
ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಕಂಪನಿಯು 2026-27ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.1.5-3.5 ರಷ್ಟು ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 2025-26ಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಶೇ.3-3.5 ರಷ್ಟು ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2025-26 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮರುಖರೀದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ₹37,500 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿತು.
ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ನೋಟ
- ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವು ಶೇ. 13.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹46,402 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ₹40,925 ಕೋಟಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಲಾಭವು ₹9,743 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ₹8,575 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
- 2026ರ ಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು ಶೇ. 10.20 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹29,440 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಶೇ. 9.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ₹1.62 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
- ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗವಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
- 2027 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆದಾಯವು 1.5% ರಿಂದ 3.5% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಾಭವು 20% ಮತ್ತು 22% ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 8,440 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 328,594 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಸತತ ಆರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.12.3 ರಷ್ಟಿದ್ದ ನೌಕರರ ವಜಾ ದರವು ಶೇ.12.6 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು 5,000 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (CFO) ಜಯೇಶ್ ಸಂಘರಾಜ್ಕ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ (2,356), ಎಚ್ಸಿಎಲ್ಟೆಕ್ (802), ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ (135) ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ (1,993) ಸಹ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2026-27) ಕಂಪನಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಯೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ರ ಮೊದಲ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 18,000 ಕಾಲೇಜು ಪದವೀಧರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5,000 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
