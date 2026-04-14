ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ 60 ಪ್ರೊ ಲಾಂಚ್​! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ..?

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 14, 2026 at 8:21 AM IST

Infinix Note 60 Pro Launched: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ತನ್ನ "ನೋಟ್ 60" ಸೀರಿಸ್​ನ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿ "ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ 60 ಪ್ರೊ" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ತನ್ನ ರಿಯರ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ' ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಎಲ್‌ಇಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 144Hz ನ ಪೀಕ್​ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸಾಧನವು ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಸೀರಿಸ್​ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ 60 ಪ್ರೊ ರೂಪಾಂತರ, ಬೆಲೆ, ಕಲರ್​: ಸಾಧನವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು 8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ: ರೂ. 31,999 ಆದ್ರೆ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನ​ ಬೆಲೆ ರೂ. 34,999 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಲರ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ.. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಓಷನ್ ಬ್ಲೂ, ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಆರೆಂಜ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು SBI, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಅಥವಾ IDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ರೂ.3,000ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ EMI ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಖರೀದಿದಾರರು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ 60 ಪ್ರೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K (1,208x2,644 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) LTPS AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ನ ಪೀಕ್​ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 4,500 ನಿಟ್ಸ್​ನ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 100% DCI-P3 ಕಲರ್​ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಕವರೇಜ್, 2,800Hz ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಟಚ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ರೇಟ್​, 2,304Hz ವರೆಗೆ PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್​ ಮತ್ತು 93.18% ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ರೆಶಿಯೋ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ 4nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ SoC 1.8GHz ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ನಾಲ್ಕು ಎಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ಕೋರ್​ಗಳು, 2.4GHz ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್​ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಮೂರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಕೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 2.7GHz ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್​ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್​ ಕೋರ್​ಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ Adreno A810 GPU, 8GB LPDDR5 RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗಿನ UFS 2.2 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿದ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.59) ಪ್ರೈಮರಿ ಶೂಟರ್, 78-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸೇರಿವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು 111.4-ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಫೀಲ್ಡ್​ನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಇದು 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 30 fps ನಲ್ಲಿ 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 30W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ 7.5W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 5W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ XOS 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

IP ರೇಟಿಂಗ್: ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಫೋನ್ IP64-ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್​: ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್, NFC ಮತ್ತು GPS ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸೆನ್ಸಾರ್​​: ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ G- ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಇ-ದಿಕ್ಸೂಚಿ, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​, IR ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇನ್​-ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಟ್​ರೇಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಅನ್ನು ಸಾಧನದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ: ಈ ಫೋನ್ 162.37 x 77.17 x 7.45 ಮಿಮೀ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

