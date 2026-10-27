ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜಿಟಿ 50 ಪ್ರೊ: ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ₹24,999 ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡಲ್ ಫ್ರೀ!
Infinix GT 50 Pro Launched: ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್-ಟು-ಕನ್ಸೋಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'GT 50 Pro' ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 2:08 PM IST
Infinix GT 50 Pro Launched: ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ (Infinix) ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫೋನ್ 'ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜಿಟಿ 50 ಪ್ರೊ' (Infinix GT 50 Pro) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 144fps ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಆರ್ಜಿಬಿ (RGB) ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ 6500mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಈ ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್-ಟು-ಕನ್ಸೋಲ್' (Smartphone-to-Console) ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ಗಳು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪೈಪೋಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ₹24,999 ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಪರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ಸ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜಿಟಿ 50 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೆರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ₹69,999 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಬಿಸ್' ಮತ್ತು 'ರೆಡ್ ಬ್ಲೇಜ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart) ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
GT50PRO Ecosystem Price Revealed ✅ Pre-Book Now: https://t.co/06RxxRqgOI #Gt50pro #infinixgt50pro #gametogether https://t.co/H0BrksvdRV— Infinix India (@InfinixIndia) October 27, 2026
ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹24,999 ಮೌಲ್ಯದ 'GT 50 Pro Gaming Ecosystem Bundle' ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಂಡಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಟಿ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (GT NX Station), ಜಿಟಿ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ (GT NX Controller), ಜಿಟಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಜಿಟಿ 50 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್ ಕವರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹5,000 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 18 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಮಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು..
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜಿಟಿ 50 ಪ್ರೊ 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ LTPS AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 4500 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, 330Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 2304Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8400 ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ (MediaTek Dimensity 8400 Ultimate SoC) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, LPDDR5x RAM ಮತ್ತು UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಕಾಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 6437 mm.sq. ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬೃಹತ್ ವಿಸಿ ಕೂಲಿಂಗ್ (VC Cooling) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಎಸ್ 16 (XOS 16) ಆಧಾರಿತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಧೂಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೃಹತ್ 6500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ 6500mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 45W ಫಾಸ್ಟ್ ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 30W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 5W ರಿವರ್ಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಐಎಸ್ (OIS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 13-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್-ಟು-ಕನ್ಸೋಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂದರೇನು?: ಈ ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುವ ಜಿಟಿ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (ಬೆಲೆ ₹10,999) ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಡಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ 4K 60Hz ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿಎಂಐ, ಯುಎಸ್ಬಿ-ಸಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳೂ ಇವೆ.
ಜಿಟಿ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ (ಬೆಲೆ ₹10,000) ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಹಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಂಬ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು, 22 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪೈಪೋಟಿ: ₹69,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ನೇರವಾಗಿ ಶಿಯೋಮಿ 17ಟಿ (Xiaomi 17T) ಮತ್ತು ₹59,999 ಬೆಲೆಯ ಮೋಟೋರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (Motorola EDGE 70 Max) ಕಾರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ಮೋಟೋರೊಲಾ ಫೋನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ₹24,999 ಮೌಲ್ಯದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಜಿಟಿ 50 ಪ್ರೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಓದಿ: ಆಪಲ್ನಿಂದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಲಾಂಚ್: ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂತು ಒಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್! ಬೆಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ..