ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆತಂಕ! ಆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ DGCA ನಿಷೇಧ, ಅದನ್ನು ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಿಲ್ಲ!
DGCA Bans Power Bank: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಂತರ MOBIKINS MK-PB-04 ಮಾಡೆಲ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ DGCA ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 15, 2026 at 10:37 AM IST
DGCA Bans Power Bank: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 'MOBIKINS MK-PB-04' ಮಾದರಿಯ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಕೆ ಈ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಯಿತು?: ಭಾನುವಾರ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆ ನಂತರವೇ DGCA ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೋ ಆಗಿಯೂ ಸಾಗಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. DGCA ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವೀರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏನು ಸೂಚನೆ?: DGCA ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಷೇಧಿತ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದನ್ನು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ MOBIKINS MK-PB-04 ಇದ್ದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ (Lithium-ion) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು DGCA ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
- ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ: ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಕೈ ಚೀಲ) ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀಟುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಲಗೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ (Overhead Compartments) ಇಡುವಂತಿಲ್ಲ.
- ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಷೇಧ: ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
- ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ: ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ (Cabin Crew) ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದಾಗ ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಹೊಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್:
- ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ: ಭಾನುವಾರ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಡೈವರ್ಟ್ (ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ) ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಷೇಧ: ಈ ನಿಷೇಧವು ಕೇವಲ 'MOBIKINS MK-PB-04' ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಿಷೇಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಧನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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