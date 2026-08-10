ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ರಾಂತಿ: ಲೋಕ್ಸ್ - ಮೀಥೇನ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಯುಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕನಸು!!
EVEREST Rocket Engine: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ಕಂಪನಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ 800kN ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಕ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 10, 2026 at 9:36 AM IST
EVEREST Rocket Engine: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 800 kN ಫುಲ್-ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್ LOX-ಮೀಥೇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ "EVEREST" ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಉಡಾವಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆಯ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದತ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ IN-SPACe ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿದಂತೆ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ಕಂಪನಿಯು IN-SPACe ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿಧಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2028ರೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯ ಗುರಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೇವಕುಮಾರ್ ಟಿ ಅವರು ಫುಲ್-ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಸ್ವದೇಶಿ, ಮರುಬಳಕೆಯ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ನೀರಜ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "2026ರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ - ಎಂಜಿನ್ ಹಾಟ್ - ಫೈರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಾಹನವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು 2028ರ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಎಂಜಿನ್
|EVEREST — 800 kN; ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕ (Liquid Oxygen - LOX) ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. ಫುಲ್-ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್ (FFSC) ಸೈಕಲ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ
|ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ
|ಮರುಬಳಕೆಯ ಮಧ್ಯಮ-ಲಿಫ್ಟ್ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
|ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|ವಾರ್ಷಿಕ 50 ಎಂಜಿನ್ಗಳವರೆಗೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ಟನ್ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,000 ಟನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
|ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ
|ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೀಯ ಹಾರಾಟದ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 20 ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಂಜಿನ್ 100 ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
|ಉಡಾವಣಾ ವೇಗ
|15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ "ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಾವಣೆ" ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ
|ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲಮಿತಿ
|2026ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ-ಎಂಜಿನ್ ಹಾಟ್-ಫೈರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ → ವಾಹನ ಏಕೀಕರಣ → ಕಕ್ಷೀಯ ಉಡಾವಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2028ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಾಹನ ಉಡಾವಣೆ ಗುರಿ
|ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
|ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ತಯಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು
ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಿಕೆ: EVEREST ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್, ತಯಾರಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒಳಗೊಂಡ ಲಂಬವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಉಡಾವಣಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ಟನ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಮಾರು 500 - 700 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕಡಿಮೆ ಭೂ ಕಕ್ಷೆಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಉಡಾವಣಾ ವೇಗದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ 1000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಥ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾಟ್-ಫೈರ್ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ 800 kN ಎಂಜಿನ್ ಸುಧಾರಿತ ಫುಲ್-ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಮಧ್ಯಮ-ಲಿಫ್ಟ್ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೀಯ ಹಾರಾಟದ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 20 ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ "ಲಾಂಚ್-ಆನ್-ಡಿಮಾಂಡ್" ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
"ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವೇಶವೇ ಅಡಿಪಾಯ": ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುವೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಅನುಭಾ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, "ಸ್ಥಾಪಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವೇಶ. ಇದರರ್ಥ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಹು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಕುಟುಂಬವೇ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಡೀ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿ ಅಂತಿಮ ಫಲಾನುಭವಿ ಭಾರತವೇ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಫುಲ್-ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚಕ್ರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂಪನಿಯಾಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
5000 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕನಸು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 11,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ಕಕ್ಷೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸಮೀಪದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5000 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಕಕ್ಷೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಮಗೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ರಾಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾಗ ಎಂದರೆ ಅದರ ಎಂಜಿನ್" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಟರ್ಬೋಪಂಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸುಮಾರು 5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ: ಈ ಎಂಜಿನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ವಾರ್ಷಿಕ 1000 ಟನ್ ಪೇಲೋಡ್ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮರುಬಳಕೆಯು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಮುಂದಿನ 10-15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 100 ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಬೇಸ್ ಸಹ - ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನೀರಜ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ದೇವಕುಮಾರ್ ಟಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಎ.ಕೆ. ಭಟ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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