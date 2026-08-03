ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೂಸ್ಟ್: ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟ ಸಾಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು!!
India Car Sales July 2026: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪಿವಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, Maruti, Hyundai, Tata ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ SUV ಮತ್ತು EV ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : August 3, 2026 at 11:42 AM IST
India Car Sales July 2026: ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 4.7 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 3.5 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 34% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಾತ್ರವೇ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Maruti Suzuki 2.41 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್, 33% ಗ್ರೋಥ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾರ್ಥೋ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು 2,41,421 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು 1,80,526 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕರಿಗೆ 33% YoY ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ.
Hyundai ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ: ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ 75,360 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 25.4% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟ 23.3% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 54,210 ಯೂನಿಟ್ ತಲುಪಿದೆ. ರಫ್ತು ಕೂಡ 31.4% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 21,150 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜುಲೈ ಅಂಕಿ. ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಕಳೆದ 100 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರಾಟ
|ಕಂಪನಿ
|ಜುಲೈ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿ
|ಭಾರತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
|4,70,000 ಯೂನಿಟ್
|ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ
|2,41,421 ಯೂನಿಟ್
|ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ
|75,360 ಯೂನಿಟ್
|ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್)
|63,760 ಯೂನಿಟ್
|ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ
|28,200 ಯೂನಿಟ್
|ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ
|9,339 ಯೂನಿಟ್
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಒಂದೇ ಶೇ 51 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜುಲೈ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
Kia, Tata ಮತ್ತು Nissan ಕೂಡ ದಾಖಲೆ: ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜುಲೈ ಸಗಟು ಮಾರಾಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ರವಾನೆಗಳು 27.4% YoY ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 28,200 ಯೂನಿಟ್ ತಲುಪಿದೆ. ಜನವರಿ - ಜುಲೈವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ರವಾನೆ 1,91,949 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 16.8% ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ.
Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63,760 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟದ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 40,175 ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 59ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರಾಟ 58% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 62,611 ಯೂನಿಟ್ ತಲುಪಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯ ಮಾಸಿಕ ಸಗಟು ಮಾರಾಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ರವಾನೆ 9,339 ಯೂನಿಟ್ ತಲುಪಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ 218% YoY ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 4,518 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಫ್ತು 4,821 ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ. SUV ಮತ್ತು EV ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ 2026 ಭಾರತದ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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