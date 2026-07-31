ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 'SHE' ಲಾಂಚ್! ಸೋಲಾರ್, ವಿದ್ಯುತ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಚಲನೆ
Solar Electric Petrol Scooter: ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 'SHE' ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 31, 2026 at 8:38 AM IST
Solar Electric Petrol Scooter: ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇಬ್ಬರು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟ್ರೈ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೂರು ಚಕ್ರದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಶೀ' (SHE) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಸೋಲಾರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈ ಮೂರರಿಂದಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಯಾರಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬಿಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಬಿನಿಶ್ ಗುಲ್ಝಾರ್. ಇಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ 'ಬಿಲಾಲ್ಸ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಸೋಲಾರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್' (BISA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರ್ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 6 ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ.
"ದಿನನಿತ್ಯದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ದುಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಓಡಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
REES ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪವರ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ: ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. REES ಅಂದರೆ Range Elevated Electric Scooter ಆಗಿದೆ. ಮೀರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀನಗರ-ಜಮ್ಮು ನಡುವಿನ ಟನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀರ್ ಅವರು ಈ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (IoT) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, GPS ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮೀರ್ ಅವರು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿನಿಶ್ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು IT ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಮತ್ತು ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ 'ಶೀ' (SHE) ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗಾಗಿಯೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೀರ್ ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೈಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಿವ್ಯಾಂಗ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಲು-ಇಳಿಯಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂವರೆಗೆ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಮೀರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು KFC, Zomato ಮತ್ತು Dominoz ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಮೀರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ತಂಡವು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಕಂಪನಿ BISA ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.ಇನ್ನು ಬಿನಿಶ್ ಗುಲ್ಝಾರ್ ಅವರು ಇದು ಕಂಪನಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. BISA ಕಂಪನಿಯು ಮೊಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಸೋಲಾರ್-ಪವರ್ಡ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
SHE ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುವುದು ಮೀರ್ ಅವರ ಗ್ರೀನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2009 ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ಮಾಡುವ ಕನಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರಿ, ಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮೀರ್ ಅವರು RAY ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು.
RAY ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಟೋನಾಮಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್-ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ರಿಯರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗಲ್-ವಿಂಗ್ ಡೋರ್ಗಳಿದ್ದವು. ಮೀರ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೋಲಾರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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