ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್-1!
Private Orbital Rocket Launched: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಕಕ್ಷೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ 'ವಿಕ್ರಮ್ -1' ಅನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : July 18, 2026 at 12:24 PM IST
Private Orbital Rocket Launched: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ 'ವಿಕ್ರಮ್-1' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. 'ಮಿಷನ್ ಆಗಮನ್'ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ (LEO) ಸಾಗಿಸಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೊಸ ಆರಂಭ! ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಕ್ಕೆ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾದ ವಿಕ್ರಮ್ -1 ರ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಾವಣಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಮೋದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಮಿಷನ್ನ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಈ ಮಿಷನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, "ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಕ್ರಮ್ -1 ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರುತ್ತದೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೊಸತನಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಿಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಮತ್ತು #IndiaWithVikram1 ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಸ್ರೋ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಇಂದು ವಿಕ್ರಮ್-1 ಕಕ್ಷೆಯ ರಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ 'ಮಿಷನ್ ಆಗಮನ್'ದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ರಾಕೆಟ್ನ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆಯ ಹಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ - ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಅಗಾಧ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಇಸ್ರೋ ಹಾಕಿದ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭವು ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆವೇಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಕ್ರಮ್-1 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಎಸ್. ಸೋಮನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಕೈರೂಟ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ: ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕ್ರಮ್-1 ಹಗುರವಾದ ಇಂಗಾಲ-ಸಂಯೋಜಿತ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 24 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ನಾಲ್ಕು- ಹಂತದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಘನ - ಇಂಧನ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 450 ಕಿಮೀ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ (LEO) 350 ಕೆಜಿ ವರೆಗಿನ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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