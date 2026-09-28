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ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಡೇಟಾ ಭೂಮಿಗೆ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಕ್ಕೆ SpaceX ಜೊತೆ ಹಾರಾಟ!!

TakeMe2Space Satellite Launch: ಭಾರತದ TakeMe2Space ಕಂಪನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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! ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ಕ್ಕೆ SpaceX ಜೊತೆ ಹಾರಾಟ (Photo Credit: ISRO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 11:08 AM IST

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TakeMe2Space Satellite Launch: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ TakeMe2Space ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

MOI-1A ಉಪಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಕಂಪನಿಯ MOI-1A ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ 50 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು Nvidia Orin NX ಎಡ್ಜ್-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು SpaceXನ Transporter-18 ರೈಡ್‌ಶೇರ್ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಎಡ್ಜ್-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 150 ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

23 ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾರು?: ಕಂಪನಿ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ 23 ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೃಷಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸಪ್ಲೈ-ಚೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ Little Place Labs ಕೂಡ ಇದರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರೋನಕ್ ಸಮಂತರಾಯ್ ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ AI ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕಂಟೇನರೈಸ್ಡ್ AI ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಪಗ್ರಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

"ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಾಣುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವವರು. ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚದ ಕಡಿತವು ಅವರು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಮಂತರಾಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?: ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ದೊಡ್ಡದಾದ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 2024ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವುದು, ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ AI ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್​ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ MOI-1 ಉಪಗ್ರಹವು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2027ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

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