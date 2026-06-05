ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರು: ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್!
India First Flex Fuel Car: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರು "ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್" ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 5, 2026 at 7:57 AM IST
India First Flex Fuel Car: ಭಾರತದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ವಾಹನವು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ - ಇಂಧನ ಕಾರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
📍 New Delhi— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 4, 2026
Launched India’s Flex-Fuel Car by Maruti Suzuki in New Delhi along with Union Minister Shri @HardeepSPuri Ji.
Congratulations to the entire team on this remarkable and forward-looking achievement. This milestone reinforces the vision of Prime Minister Shri… pic.twitter.com/r6UgSURqFM
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಥೆನಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ಆವೃತ್ತಿಯು ದೇಶದೊಳಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ (ಜೂನ್ 5) ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಈ ಅನಾವರಣ ಸಮಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 4 ರಂದು ನಡೆದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗುರುವಾರ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 4ರಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಇಂಧನ ಆಮದಿನ ಹೊರೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಎಥೆನಾಲ್ - ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಹನವು ಶುದ್ಧ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಇಂಧನವು 20% ರಿಂದ 85% ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶವು ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವಾಗ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕರಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇತರ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ?: ಹೊಸ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮೂಲಮಾದರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುರುವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಮಾದರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ-ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾಹನವು ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ನಂತಹ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಮಾರುತಿಯ K12N 1.2-ಲೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, E85 ಎಥೆನಾಲ್-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಂಜಿನ್ E20 ರಿಂದ E85 ವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ "ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್"ನ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ.
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