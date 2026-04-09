ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಬಲು ಜೋರು: ಬಜಾಜ್-ಟಿವಿಎಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ; ಟಾಪ್ 5 ಕಂಪನಿಗಳು ಹೀಗಿವೆ
India EV Record Sales: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇವಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ
Published : April 9, 2026 at 9:42 AM IST
India EV Record Sales: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ಅಲೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ EV ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿ -ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ PM E-DRIVE ಯೋಜನೆಯ ಗಡುವು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
5. ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಲಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಮಾರಾಟವು 10,117 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರ ಐದು ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಓಲಾದ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರ ಅತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸಿದ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು PM ಇ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಓಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ಓಲಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
4. ಹೀರೋ ವಿಡಾ: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 21,434 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8,039 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಶೇಕಡಾ 128 ರಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ 'ನೈಟ್ ಆವೃತ್ತಿ' ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರ ಐದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ-ವಿನಿಮಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
3. ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ: ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅಥರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 30,000-ಯೂನಿಟ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 35,688 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 128 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥರ್ನ ಕುಟುಂಬ-ಆಧಾರಿತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಥರ್ ರಿಜ್ಟಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳ ಏಕೀಕರಣದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಯುವಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಥರ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
2. ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಚೇತಕ್ ಈಗ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ 46,246 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿತು. ಇದು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ ಲೋಹದ ಬಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ C2501 ರೂಪಾಂತರವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿಭಾಗವು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರೆಟ್ರೊ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
1. TVS ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ TVS ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 49,304 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಗಾಧ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ "ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್" (BaaS) ಮಾದರಿಯು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಸೇವಾ ಜಾಲ ನಿಂತಿದೆ.
