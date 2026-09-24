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ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇಡಿಕೆ 17.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆ! E20 ಬಳಿಕ E30 ಗುರಿ?

Ethanol Demand India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ E20 ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇಡಿಕೆಯು 17.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ತಲುಪಲಿದ್ದು, E30ಗೆ ಏರಿದರೆ 21.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇಡಿಕೆ 17.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 9:37 AM IST

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Ethanol Demand India: ಭಾರತದ ಎಥೆನಾಲ್ ಉದ್ಯಮವು 2030-31 ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, E25 ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯು FY31 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೂಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 17.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಬುಧವಾರ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾಪಿತ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾದ 18.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಕ್‌ವರ್ಕ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬೇಸ್ ಕೇಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 18.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸುಮಾರು 98 ಪ್ರತಿಶತ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ E20 ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದರೆ, ಬೇರ್ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯು 14.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 78 ಪ್ರತಿಶತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

E30ಗೆ ಏರಿದರೆ 21.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಬೇಡಿಕೆ: ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ E30ಗೆ ಏರಿದರೆ ಬುಲ್ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೇಡಿಕೆಯು FY31 ವೇಳೆಗೆ 21.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 18 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ E30 ಪಥವು ಈ ವಲಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ನೀತಿಯ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಗತ್ಯ: ಬೇಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಫೀಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೂ ಮರುರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ESY26 ಸೈಕಲ್ 1 ಹಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು 72 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಆಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು 28 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2021 ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲಾದ 55:45 ಸಕ್ಕರೆ-ಧಾನ್ಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಜೋಳ ಮಾತ್ರ ಶೇ 45.7 ರಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳು FY21 ರಲ್ಲಿ 9.2 ಪ್ರತಿಶತ ಇದ್ದ EBITDA ಮಾರ್ಜಿನ್ FY25 ರಲ್ಲಿ 6.7 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಫೀಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್-ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

420 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು: E20 ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಲಯದ ಗಮನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆ, ಫೀಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಹಣಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ E30 ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಫ್‌ಟೇಕ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ, E20 ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆದೇಶದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ 420 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಜೂರಾದ ಬೇಸ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಎಥೆನಾಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

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TAGGED:

E20 ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಧನೆ
E20 E30 BLENDING POLICY
DISTILLATION CAPACITY INDIA
ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಎಥೆನಾಲ್
ETHANOL DEMAND INDIA

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