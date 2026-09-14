ಭಾರತದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1.57 GWಗೆ ಏರಿಕೆ: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 8 GW ತಲುಪುವ ಗುರಿ
India Data Centre Capacity: ಭಾರತದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 2020ರಲ್ಲಿ 375 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದದ್ದು, ಈಗ 1.57 GWಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು 8 GW ತಲುಪಲಿದೆ.
Published : September 14, 2026 at 2:49 PM IST
India Data Centre Capacity: ಭಾರತದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 375 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ 1.57 GWಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 GWಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 70 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 90 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇ - ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಯಣವು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೃಢವಾದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಐಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ, ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಎನ್ಐಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ 37 ಸಣ್ಣ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
"ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯು 2031 -32ರ ವೇಳೆಗೆ 17 GW ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಡಿಪಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ ಹೇಳಿದೆ.
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