ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ UPI ಮೂಲಕ ಭಾರತ-ಕತಾರ್ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ
Qatar-India UPI Remittance: ಕತಾರ್ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರು ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ನೋಡೋಣ.
Published : August 18, 2026 at 9:03 AM IST
Qatar India UPI Remittance: ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಕತಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ (Qatar Post) ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಯುಪಿಐ (UPI) ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಕತಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ (Remittance) ಸೇವೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಕತಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ (UPU-IP) ಮತ್ತು NPCI ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NIPL) ನಡುವಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೋಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಲುಲು ಮಾಲ್ನ ಕತಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕತಾರ್ನ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಕತಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಯುಪಿಐ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಗುರುತಿನ ವಿವರ (Identification Details) ನೀಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಫಲಾನುಭವಿ ಮೊದಲು ತಾನು ಬಳಸುವ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೌಲಭ್ಯ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೊತ್ತವು ತಕ್ಷಣವೇ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಯುಪಿಐ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?:
- ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ: QAR 10
- ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ: QAR 4,000
- ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ: ₹1 ಲಕ್ಷ
- ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ: ಪ್ರತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ QAR 15
ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ: ಈ ಸೇವೆ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ.
ಯುಪಿಯು ಐಪಿ (UPU-IP) ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಯುಪಿಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪೋಸ್ಟಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತರ್ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಯುಪಿಎ ಎಂಬುದು ಯುಪಿಯುನ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಯುಪಿಐ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳಹರಿವಿನ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.
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