ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ! ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಯುವಕ!!
Indian Student Identifies New Asteroids: USTM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ನಾಸಾ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಮ್ಮ ಮನಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 25, 2025 at 9:14 AM IST
Indian Student Identifies New Asteroids: ಮೇಘಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಯುಎಸ್ಟಿಎಂ) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರಿಯನ್ ಜಿಶನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಮಿರಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ರುಮಾ ನಜ್ರಿನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರಿಯನ್ ಜಿಶನ್ ಅಹ್ಮದ್ USTM ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಗೆ 2024 VE 8 ಮತ್ತು 2024 VC2 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮೂಲವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (IASC) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 19, 2024 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 80 ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹವಾಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಾಸಾ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ಯಾನ್-ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (ಪನೋರಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ರಾಪಿಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಕಳುಹಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ ಎಂದರು.
ನನಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಹೊಸ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾ ಅರಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರು ಸಂತಸ: ಜಯಂತಿಪುರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರುವ ಮಿರಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ರುಮಾ ನಜ್ರಿನ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಅರಿಯನ್ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿರಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಅರಿಯನ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅರಿಯನ್ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ‘ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್’ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರಿಯನ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಉಲ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೂರದರ್ಶಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ರಂಗಿಯಾದ ಫಾತಿಮಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅರಿಯನ್, ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಿಯನ್ ತನ್ನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ವಿವಿಧ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಟೈನಿ ಜಿಎಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯುವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಟೈನಿ ಜಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಟೈನಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಯುವಾಣಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅರಿಯನ್, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಸೇರಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅರಿಯನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು: ಮುಂದಿನ ಐದು ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಎರಡು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಶಾಶ್ವತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಿಯನ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. IASC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಅವರ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾಸಾ ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿಯನ್ ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಅಸ್ಸಾಂನ ಯುವಕರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
