ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ದೃಷ್ಟಿ’: ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಪ್ಟೋಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಭಾರತದೇ!

GalaxEye Mission Drishti: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪೇಸ್​ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್‌ವೊಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ 'ಮಿಷನ್​ ದೃಷ್ಟಿ'ಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ’ ಉಪಗ್ರಹ (Photo Credit: SpaceX)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 8:13 AM IST

GalaxEye Mission Drishti: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪೇಸ್​ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್ ‘GalaxEye’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ‘Mission Drishti’ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮೇ 3ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ. ಇದಲ್ಲದೆ ‘ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ’ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ‘ಆಪ್ಟೋಸಾರ್’ (OptoSAR) ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಪ್ಟೋಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದರೇನು?: ಆಪ್ಟೋಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್​ (ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ (SAR: ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ (EO) ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ (SAR) ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. EO ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು ಬಿಸಿಲು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದಾದರೂ SAR ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು ಮೋಡಗಳು, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ 24/7 ರಾಡಾರ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ.

"ಉಪಗ್ರಹ (ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಅದರ 'ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ'ಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಟೋಸಾರ್ ಪೇಲೋಡ್ ಒದಗಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜಾಗತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್‌ಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸುಯಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಉಪಗ್ರಹವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪಗ್ರಹವು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ 29 ಸಕ್ರಿಯ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 'ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ'ಯನ್ನು 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಪ್ಟೋಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹವಾದ 'ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ'ಯ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಚಲ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

"ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐಯ 'ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ' ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಪ್ಟೋಸಾರ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹದ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

