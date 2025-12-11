ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚೇಂಜ್: ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೀಗಿದೆ!!
Quantum Bziness XS EV: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : December 11, 2025 at 12:43 PM IST
Quantum Bziness XS EV: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ರೂ. 106 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಇವಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸದಂತೆ ನೀವು ಇವಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಇವಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿನಿಮಯ ಪರಿಹಾರ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಇಂಡೋಫಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ - ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 57,750 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ - ಆಸ್ - ಎ - ಸರ್ವಿಸ್ (BaaS) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯು ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇಂಡೋಫಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೂ. 1,499 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಡೋಫಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1,100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ವಾಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಆತಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎನರ್ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಳಿಕೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಪರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎನರ್ಜಿಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇಂಡೋಫಾಸ್ಟ್ 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ 1,000 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಎಸ್ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಅವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವೀಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 95,009. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 1.5 W ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
