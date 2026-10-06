ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ, ಪರಸ್ಪರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ
EON ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪುನೀತ್ ಬಡೇಕಾ ಮೀರಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುರಿತು ಅನುಭಾ ಜೈನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By Anubha Jain
Published : October 6, 2026 at 5:44 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: Transporter-18 ಎಂಬ ರೈಡ್ಶೇರ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿ ಡೀಪ್ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಒಎನ್ ಬಾಹ್ಯಕಾಶದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ 'MIRA' (ಮೀರಾ) ಎಂಬ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಪೇಲೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 130 ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ SpaceX ನ Falcon 9 ರಾಕೆಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.02 ಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ವ್ಯಾಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ನಿಂದ ನಭಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿತ್ತು.
502 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಈ ಪೇಲೋಡ್ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಣಪಟಲದ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 9.2 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು 'ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್' ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. MIRA ದೇಶಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
MIRAನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ TakeMe2Space ಸಂಸ್ಥೆ MOI-1A ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೌಕೆಯು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ NVIDIA Orin NX-ಆಧಾರಿತ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 14ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು EON ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
EON ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಯುಎವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. OrbitAID ಮತ್ತು TakeMe2Space ಬಳಿಕ MIRA ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾರಾಟದ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್-4-ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 1.5-ಮೀಟರ್-ವರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಉನ್ನತ - ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು, 'ಸೀರೀಸ್ A1' ಹೂಡಿಕೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಕೋಟಿ ರೂಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ EON ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪುನೀತ್ ಬಡೇಕಾ MIRAದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂ-ವೀಕ್ಷಣಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಇಒಎನ್'ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: MIRA ಕೇವಲ 502 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದ್ದರೂ, ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ 9 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಪೇಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಇಒಎನ್ಗೆ ನೆರವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧನ ಯಾವುದು?
ಪುನೀತ್ ಬಡೇಕಾ: ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ನಾವು ಮೀರಾ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಾತ್ರದ, ದೂರದರ್ಶಕ - ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ತುಂಡು ಗಾಜಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲಿಕಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಈ ಏಕ ತುಂಡಿನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಎದುರಾದ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಕರು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: AI-ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಮೀರಾ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಥವಾ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ 'ಎಡ್ಜ್-AI' ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಭೂ - ವೀಕ್ಷಣಾ ದತ್ತಾಂಶದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?
ಪುನೀತ್ ಬಡೇಕಾ: ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೃಷಿ, ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಇತರ ಹಲವಾರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 9.2 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೀರಾ ಕೃಷಿಯಂತಹ, ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ, ದತ್ತಾಂಶ ಆಯ್ದವುಗಳನ್ನು ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು 4.5 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 1.5 ಮೀಟರ್ ಜಿಎಸ್ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ, ನಾವು ಸಬ್ - ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನ ಚಿತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳತ್ತ ಸಾಗಲಿದ್ದೇವೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: 9 ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 9 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?
ಪುನೀತ್ ಬಂಡೇಕಾ: ಅಂಚಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಘಟಕವನ್ನು 'TakeMe2Space' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಕುರಿತಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ರೀಡ್ಔಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಐ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇತರ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು.
|ಮೀರಾದ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
|ಆಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ
|Catadioptric, Monolithic
|ಅಪರ್ಚರ್
|45 mm
|ಎಫ್ ನಂಬರ್
|F/6.67
|ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೇಂಜ್
|400–850 nm
|ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್
|2048 × 1088
|ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗಾತ್ರ
|5.5 µm
|ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್
|111 fps
|ಇಂಟರ್ಫೇಸ್
|Ethernet
|ಸುತ್ತಳತೆ
|54 × 54 × 87 mm
|ಗಾತ್ರ
|<502 g
|ಜಿಎಸ್ಡಿ(at 500 km)
|9.167 m PAN
|ಸ್ವಾತ್ ಅಗಲ
|18.773 km
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಂತಹ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಅತಿ - ಸಣ್ಣ ಪೇಲೋಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದಾದ ಹಡಗುಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ, ನಾವು 4 ಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ 1.5 ಮೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳೇನು?
ಪುನೀತ್ ಬಂಡೇಕಾ: ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಪೇಲೋಡ್ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದು. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು. ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಐ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಕಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಜಿಎಸ್ಡಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ 502 ಗ್ರಾಂನಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: MIRAದಿಂದ ಪಡೆದ ಕಲಿಕೆಗಳು, 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು 1.5 ಮೀಟರ್ ವರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, EON ಯೋಜಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪೇಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿವೆ?
ಪುನೀತ್ ಬಂಡೇಕಾ: ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೇಲೋಡ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪ್ಟೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.
MIRAದ ಕಕ್ಷೆಯೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಲಿಕೆಗಳು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮೇಲ್ಮೈ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಉಪ-4-ಮೀಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 1.5-ಮೀಟರ್ ವರ್ಗ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೇಲೋಡ್ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನುಭಾ ಜೈನ್: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭೂ-ವೀಕ್ಷಣಾಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಂತದಿಂದ ಸುಸ್ಥಿರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳತ್ತ ಸಾಗಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಹಣಕಾಸು ನೆರವು, ದತ್ತಾಂಶ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಪಡಬೇಕು?
ಪುನೀತ್ ಬಂಡೇಕಾ: ಭಾರತವು ಈಗ ಬಲವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂ-ವೀಕ್ಷಣಾ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯು ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಂತಹ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಹು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ, ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಉಡಾವಣಾ ಪ್ರವೇಶವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೈರೂಟ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಡಾವಣೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಇದು ನಮ್ಮಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪೇಲೋಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉಪಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಿಗೆ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕೆಪ್ಲರ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮೀರಾದ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ತಯಾರಕರಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ. ನೂರಾರು ಘಟಕಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪೇಲೋಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಸಕ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸಹಯೋಗ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪರಸ್ಪರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ನಭಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ 3 ಭಾರತೀಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಜ್ವರ ಅಳೆಯುವ ದೇಶದ ಕಣ್ಣು: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚಿದ ಸ್ವದೇಶೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು!!