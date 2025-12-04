ETV Bharat / technology

ಟ್ವಿನ್​ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: 'ಅಲಕನಂದಾ' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ

Galaxy Alaknanda: ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕ್ಷೀರಪಥದಂತೆಯೇ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ANCIENT MILKY WAY GALAXY ALAKNANDA INDIAN SCIENTISTS DISCOVER ANCIENT MILKY WAY GALAXY
ಟ್ವಿನ್​ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗೆಲಕ್ಸಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯರು (IANS File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 11:28 AM IST

4 Min Read
Galaxy Alaknanda: ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 'ಅಲಕನಂದಾ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೇವಲ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಚನೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾಶಿ ಜೈನ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಯೋಗೇಶ್ ವಡ್ಡೇಕರ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಮುಖ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಖಗೋಳ ಜರ್ನಲ್, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ರಹಗಳು, ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೃಹತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಿಮಾಲಯದ ಅಲಕನಂದಾ ನದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 12 ಶತಕೋಟಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ. ಇದರರ್ಥ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು 12 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ರಾಶಿ ಜೈನ್, "ನಾವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರ ಕೇವಲ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆಗಳು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅಲಕನಂದಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ತಂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ಶತಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲಕನಂದಾ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕ್ಷತ್ರ ರಚನೆಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 20-30 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ರಚನೆಯು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಡು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಜೈನ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಅದರ ಬೆಳಕನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ರಾಶಿ ಜೈನ್, "ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಹಿಂದಿ ಹೆಸರು ಮಂದಾಕಿನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಅಲಕನಂದಾ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಗಟ್ಟಿರುವಂತಿದ್ದವು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹಲವಾರು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ರಚನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದವು. ಆರಂಭಿಕ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು "ಬಿಸಿ" ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಪ್ರಬಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಅವು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.

ವಾಡ್ಡೆಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಲಕನಂದಾ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಸೌರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು 10-13.6 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಲಕನಂದಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧಕರ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯೇನು?: ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯೆಂದರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಯವಾದ ಅನಿಲ ಸಂಚಯದ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಶಾಂತ, ತಂಪಾದ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹತ್ತಿರದ ಸಣ್ಣ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ತೋಳುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವು ಅಲಕನಂದಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿಕಸನವು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಲೀನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಲಕನಂದಾ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 600 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜವಾದ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ತೋಳುಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲಕನಂದಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು, ತಂಡವು ರೋಹಿತದ ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣೆ (SED) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಧೂಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 199 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವವು ಕೇವಲ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು: ಅಲಕನಂದಾದ ದೂರವನ್ನು (ರೆಡ್‌ಶಿಫ್ಟ್) ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಅಟಕಾಮಾ ಲಾರ್ಜ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅರೇ (ALMA) ನಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಈ ಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರಾದ ರಾಶಿ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ ವಡ್ಡೇಕರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಡಿಸ್ಕ್‌ನ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಶೀತ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. "ಅಲಕನಂದಾದ ಡಿಸ್ಕ್ ತಂಪಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ತೋಳುಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಡ್ಡೇಕರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲಕನಂದಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರಂಭಿಕ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ! 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಂದಾದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆ

