ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ AI ಹೇಗೆ? ರಷ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಜತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ 'AI ಕಿಡ್'!
Raul And Putin AI Discussion: ಭಾರತದ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ ರಾಹುಲ್ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2026 at 1:37 PM IST
Raul And Putin AI Discussion Selfie: 'ಥಿಂಕ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್' (ThinkCraft) ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಕೇರಳದ ಬಾಲಕ ರಾಹುಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು (Raul John Aju) ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ 'AI ಜರ್ನಿ 2026' (AI Journey 2026) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಸಿಮ್-ಜೊಮಾರ್ಟ್ ಟೊಕಾಯೆವ್ (Kassym-Jomart Tokayev) ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ನಡೆಸಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಂವಾದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ (Personalized) ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು AI ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನದೇ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
🇷🇺🇮🇳 During a meeting with Russian President Vladimir Putin, Indian schoolboy Raul John Aju, who created the ThinkCraft platform, took a selfie with the Russian leader. Raul was among the young AI talents who met with the Presidents of #Russia and Kazakhstan. ©️ Kremlin. News https://t.co/QN9unnK8Gl— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) November 27, 2026
ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಾ AI ಕಲಿಕೆ: "ನನ್ನಂತಹ ಗಣಿತ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಗುವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಗಣಿತ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ನಾನು ಗೇಮ್ ಮೂಲಕವೇ AI ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಂದೆಯ ಗದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಖುಷಿ: "ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ತಂದೆ, 'ನಾಳೆ ನಿನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಈಗ ನೀನು ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?' ಎಂದು ಗದರಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು 'ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು' ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೋಜಿನ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
40 ಮಕ್ಕಳ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ AI ಪಾತ್ರ: "40 ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಲ್ಲಿಯೇ AI ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪುಟಿನ್ಗೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಪುಟಿನ್ ಕೇಳಿದ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಉತ್ತರ: ಬಾಲಕನ ಮಾತು ಆಲಿಸಿದ ಪುಟಿನ್, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ AI ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು.
ಪುಟಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನು?: "ನೋಡಿ ರಾಹುಲ್, ಜನರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಬದಲು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು (How to think) ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇಂದು AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತರ್ಕ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೊರೆಹೋದಾಗ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಾಯವಲ್ಲವೇ (Threat)?" ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ರಾಹುಲ್ ಉತ್ತರ: ಇದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 11 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು (AI) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಅದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ (AI) ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇವುಗಳ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದರು.
🚨BREAKING: 🇷🇺President Putin hails 🇮🇳Indian 16yo teenager Raul John Aju's AI projects, says they are in line with PM Modi's «Make in India» policy: «Ultimately, your work helps realize PM Modi’s “Make in India” call, right? Because it helps young people to find their own solutions and implement these solutions»— Lisa Singh (@YakushinaLisa) November 26, 2026
ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆ ವೈರಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪುಟಿನ್, ಯುವಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' (Make in India) ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.
ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಟೈ ಧರಿಸಿದ್ದ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಗುತ್ತಾ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಹುಲ್, "ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಜೀವನವು ನಾನು ಕನಸು ಕಾಣಲೂ ತಿಳಿಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Insightful conversation between 🇷🇺President Putin & 'AI Kid of 🇮🇳India' Raul John Aju about the future of education after invention of AI: Putin: «You said we need to learn to think, not to memorize. But there is such a threat that a person, especially a young person, will not even want to remember. We even talked about this last year. He sits there, uses artificial intelligence on the computer only to write something, without thinking himself, but simply to reproduce what the machine gives him, what even an agent gives him, it gives him something, and that’s it, that’s enough. Isn't there a threat in the educational process when using artificial intelligence?» RJA: «In India today, till 10th we are not supposed to use calculators and learn Maths. But after 11th and 12th, after we learn the basics, we can use calculators. So, I feel learn AI separately, let's say, from the 6th grade. But after 10th show how you wrote your English essay, and then teach how to use AI to do the same. So, I believe that right now every child should be taught, let's say, on the basics of everything. Basics of let's say, how something works, what is Physics, what is Chemistry But then, teach them how you get a new idea rather than of trying to memorise it, like memorising equations»— Lisa Singh (@YakushinaLisa) November 27, 2026
ಯಾರಿವರು 'AI ಕಿಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ರಾಹುಲ್ ಜಾನ್ ಅಜು?:
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಥಾಪಕ: ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ "ಭಾರತದ AI ಕಿಡ್" (AI Kid of India) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಹುಲ್, 'AI ರಿಯಲ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್' (AI Realm Technologies) ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಒ (CTO) ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಇವರು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು AI ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ 'ಥಿಂಕ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್' ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಮಗ!: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೇಳಿದರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ತಂದೆಯೇ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಕೇರಳದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. AI ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಿಯಾಗದೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೀಡಿದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
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