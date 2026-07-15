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ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಿ!: ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ ಟೀಂ!!

Anil Menon Reaches Space Station: ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

INDIAN ORIGIN ANIL MENON INTERNATIONAL SPACE STATION SOYUZ MS 29 SPACECRAFT NASA ASTRONAUT ANIL MENON
ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಐಎಸ್​ಎಸ್​ ಟೀಂ!! (Photo Credit: NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 9:00 AM IST

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Anil Menon Reaches Space Station: ನಾಸಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ರಷ್ಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ (ಜುಲೈ 14) ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ ಸೋಯುಜ್ ಎಂಎಸ್-29 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ಐಎಸ್‌ಎಸ್) ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಪಯೋಟರ್ ಡುಬ್ರೊವ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಕಿಕಿನಾ ಅವರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಬೈಕೊನೂರ್ ಕಾಸ್ಮೋಡ್ರೋಮ್‌ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:17 ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ) ಹಾರಿತು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 11:56 ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ದಾಣದ 'ಪ್ರಿಚಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್' ನೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಡಾಕ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದ ಇಬ್ಬರೂ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ಉಡಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್‌ಮನ್ ಬೈಕೊನೂರ್ ಕಾಸ್ಮೋಡ್ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಈ ಮೂವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಮೀರ್, ಜ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಥ್‌ವೇ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೋಫಿ ಅಡೆನೊಟ್ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಕೋಸ್ಮೋಸ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಕುಡ್ ಸ್ವೆರ್ಚ್‌ಕೋವ್, ಸೆರ್ಗೆಯ್ ಮಿಕೇವ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರೇ ಫೆಡಿಯಾವ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಿಷನ್​ಗೆ ಸೇರಿದರು.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಗೆ: ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್, ಪಯೋಟರ್ ಡುಬ್ರೊವ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಕಿಕಿನಾ ಒಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂವರೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 2027 ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ 'ರೊಸೊಟ್ರುಡ್ನಿಚೆಸ್ಟ್ವೊ' ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಎಲೆನಾ ರೆಮಿಜೋವಾ, ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ TASS ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ರಚಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿನ್ನಿಯಾಪೋಲಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೇರಳದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ತಾಯಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಮೂಲದವರು. ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ರಚಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ.

ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಆಪರೇಷನ್ ಎಂಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ರೀಡಂ' ಭಾಗವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿದರು. ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ (49) ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ರೋಟರಿ ರಾಯಭಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸ'ರಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರು. ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲೈಟ್ ಸರ್ಜನ್' ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ 'ಪೋಲಾರಿಸ್ ಡಾನ್' ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು.

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TAGGED:

INDIAN ORIGIN ANIL MENON
INTERNATIONAL SPACE STATION
SOYUZ MS 29 SPACECRAFT
NASA ASTRONAUT ANIL MENON
ANIL MENON REACHES SPACE STATION

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