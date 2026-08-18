ಇಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ: ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೊತೆ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕ್
ISS Spacewalk: ಇಂದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 12:22 PM IST
ISS Spacewalk: ವಿಶ್ವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಾಯ ದಾಖಲಾಗಲಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ 6ನೇ ತಾರೀಖಿಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಮೆನನ್, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ದಾಖಲೆ: ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೋಫೀ ಅಡೆನೋಟ್ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೋಫೀ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಯಾನ 75 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:05 ಗಂಟೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಿಸಿ, ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಾಯುಬಂಧನದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ವೇಗದ ಆಂಟೆನಾ ಬದಲಾವಣೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೊರಗಿರುವ 'ಝಡ್1 ಟ್ರಸ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ಅತಿ ವೇಗದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿಡಿ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೂಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಈ ಆಂಟೆನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಂಟೆನಾಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಶೇಖರಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡುಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯ 1 ಆಗಿರುವ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ 'ಕೆಂಪು ಗೆರೆಗಳು' ಇರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಸೋಫೀ ಅಡೆನೋಟ್ ಯಾವುದೇ ಗೆರೆಗಳಿಲ್ಲದ ಸಾದಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಮೆಯರ್, ಜಾಕ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗಿನಿಂದ 'ಕೆನಡಾ ಆರ್ಮ್ 2' ಯಾಂತ್ರಿಕ ತೋಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹೊರಗಿರುವ ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಫೀಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು?: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಮೆನನ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸೋಫೀ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಸಮಯ: ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಎಸ್ಎ ವೆಬ್ಟಿವಿ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್: ಇಎಸ್ಎ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು
ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಮಾಂಡರ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಮೆಯರ್, ಜಾಕ್ ಹ್ಯಾಥ್ವೇ ಅವರು 'ಕೆನಡಾ ಆರ್ಮ್ 2' ಯಾಂತ್ರಿಕ ತೋಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೋಫೀ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
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