ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್​ಗೆ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಆಯ್ಕೆ: ಯಾರೀ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ?

Microsoft Gaming New CEO: ಫಿಲ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್​ನ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಆಯ್ಕೆ (Photo Credit- Microsoft)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 8:22 AM IST

Microsoft Gaming New CEO: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಿಲ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು AI, ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸೋಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ.

ಫಿಲ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕೊಡುಗೆ: ಫಿಲ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ 1988 ರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. 2014ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ಕಂಪನಿಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಸನ್ ಬ್ಲಿಝಾರ್ಡ್ $69 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಗೇಮ್ ಪಾಸ್ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್-ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಜೂನ್​ವರೆಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು?: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್‌ಎಐಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (COO) ಆಗಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ (ಫೇಸ್‌ಬುಕ್) ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಮಿನ್ನೇಸೋಟ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಜಿನೆಸ್​ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಆದರೆ ಪಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಗೇಮ್​ ಸರ್ಚ್​, ಯೂಸರ್​ ಎಂಗ್​ಜ್ಮೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳು: ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 9.5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಸುಂಕಗಳು ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಸನ್ ಬ್ಲಿಝಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈಗ ಸೋನಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಾರಾ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೂಟಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಬೂಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹ್ಯಾಲೊ, ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ನಂತಹ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 40 ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಶತಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ತನ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನುಭವವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

