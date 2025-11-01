ETV Bharat / technology

ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!; ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ!!

Govt Warns Google Chrome Users: ಭಾರತೀಯ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 9:53 AM IST

Govt Warns Google Chrome Users: ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್​ ಟೀಂ (CERT-In) ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಂಡೋಸ್, ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಲಿನಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ದೂರದಿಂದಲೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು. ಕ್ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿನ ದೋಷವು ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್​ ಟೀಂ (CERT-In) ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್‌ನ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಮ್ಯಾಕ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಲಿನಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಸೆರ್ಟ್-ಇನ್ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್: ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೆರ್ಟ್-ಇನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೆರ್ಟ್-ಇನ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್ ವರ್ಸನ್​ ಲಿಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. Linux 142.0.7444.59 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, 142.0.7444.59/60 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ Windows ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 142.0.7444.60 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ Mac ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ನಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು Cert-In ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದುರ್ಬಲತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅದು ರಿಮೋಟ್ ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು, ವಂಚನೆಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್​ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿ..

  • ಮೊದಲು ನೀವು ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ ಅನ್ನು ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ..
  • ನಂತರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಡಾಟ್​ಗಳ ಮೆಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..
  • ನಂತರ Help ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..
  • ಈಗ, About Google Chromeಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ..
  • ಬಳಿಕ ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

