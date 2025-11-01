ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ!; ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ!!
Govt Warns Google Chrome Users: ಭಾರತೀಯ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 1, 2025 at 9:53 AM IST
Govt Warns Google Chrome Users: ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಂ (CERT-In) ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಂಡೋಸ್, ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಲಿನಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ದೂರದಿಂದಲೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು. ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿನ ದೋಷವು ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಂ (CERT-In) ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಮ್ಯಾಕ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಲಿನಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಸೆರ್ಟ್-ಇನ್ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್: ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೆರ್ಟ್-ಇನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೆರ್ಟ್-ಇನ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ವರ್ಸನ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. Linux 142.0.7444.59 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು, 142.0.7444.59/60 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ Windows ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 142.0.7444.60 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ Mac ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಕುರಿತು Cert-In ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದುರ್ಬಲತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅದು ರಿಮೋಟ್ ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು, ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು, ವಂಚನೆಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ..
- ಮೊದಲು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ..
- ನಂತರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಡಾಟ್ಗಳ ಮೆಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..
- ನಂತರ Help ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..
- ಈಗ, About Google Chromeಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ..
- ಬಳಿಕ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
