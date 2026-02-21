ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್! ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ
Google Chrome High Risk Alert: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು CERT-In ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದೆನೇಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 21, 2026 at 1:20 PM IST
Google Chrome High Risk Alert: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ (CERT-In) ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೂರದಿಂದಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು, ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು CERT-In ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ? 145.0.7632.109/110 ಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 144.0.7559.109 ಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಲಿನಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು CERT-In ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
- ವಿಂಡೋಸ್/ಮ್ಯಾಕೋಸ್: 145.0.7632.109/110 ಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು
- ಲಿನಕ್ಸ್: 144.0.7559.109 ಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪಾಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್/ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನಗಳು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು-ಡಾಟ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಿ.
- ನಂತರ Settings ಹೋಗಿ
- ಅಲ್ಲಿ About Crome ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರೋಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ Relaunch ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಇಆರ್ಟಿ-ಇನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
