ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್​ ಯೂಸರ್ಸ್​! ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

Google Chrome High Risk Alert: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು CERT-In ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದೆನೇಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

HOW TO UPDATE CHROME IN LAPTOP GOVT GOOGLE CHROME WARNING GOVT WARNS CHROME USERS HOW TO UPDATE CHROME IN DESKTOP
ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 21, 2026 at 1:20 PM IST

Google Chrome High Risk Alert: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್​ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್​ (CERT-In) ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೂರದಿಂದಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು, ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು CERT-In ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ? 145.0.7632.109/110 ಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 144.0.7559.109 ಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಲಿನಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು CERT-In ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

  • ವಿಂಡೋಸ್/ಮ್ಯಾಕೋಸ್: 145.0.7632.109/110 ಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು
  • ಲಿನಕ್ಸ್: 144.0.7559.109 ಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಳು

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪಾಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್/ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನಗಳು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

  • ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು-ಡಾಟ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಿ.
  • ನಂತರ Settings ಹೋಗಿ
  • ಅಲ್ಲಿ About Crome ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರೋಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ Relaunch ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು.

ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಆಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸರ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಇಆರ್ಟಿ-ಇನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

