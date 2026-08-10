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2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ; ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಕಾರು ಉದ್ಯಮ​​: ಮಾರುತಿ ಚೇರ್ಮನ್

Indian Auto Industry Growth: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆರ್.ಸಿ. ಭಾರ್ಗವ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 10:48 AM IST

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Indian Auto Industry Growth: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಉದ್ಯಮವು FY 2030-31ರ ವೇಳೆಗೆ 6.1 ರಿಂದ 6.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪಾಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆರ್.ಸಿ. ಭಾರ್ಗವ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಖರವಾದ ಅಂದಾಜನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ 'ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ 2025-26' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರು ವಿಭಾಗದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಕಂಪನಿಯ ಎಸ್​ಯುವಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಬಹು - ಪವರ್‌ಟ್ರೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ರಫ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ವೇಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಟೋಮೇಕರ್ ಕಂಪನಿಯು FY 2025-26ರಲ್ಲಿ 24.22 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು 4.47 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ದಾಖಲೆಯ ರಫ್ತನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾರಾಟದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂಶಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದೆ.

Maruti Suzuki India Ltdನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು CEO ಹಿಸಾಶಿ ತಕುಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. FY2026-27ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಯುವಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು 7 ಎಸ್​ಯುವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಂಪನಿಗಿದೆ ಎಂದು ತಕುಚಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿದೆ. ತಯಾರಿಕೆ, ರಫ್ತು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾರಾಟವು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

MARUTI SUZUKI INDIA
INDIAN CAR INDUSTRY FY31
MARUTI SALES RECORD FY26
RC BHARGAVA MARUTI
INDIAN AUTO INDUSTRY GROWTH

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